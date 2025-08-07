Здесь побывали почти все русские цари и царицы: загадки эстонского городка

Художник Николай Рерих точно передал атмосферу этого приморского городка в своей картине «Старый король», на которой изображен символический хранитель «преданий старины глубокой».

Здесь прошлое не отменено и не забыто, и его страницы превратились в романтические истории, которые имеют современное продолжение...

Легенда о Белой даме

Епископский замок в Хаапсалу, визитная карточка города, тесно связан с Ригой. В XIII веке все это были владения епископа Альберта. Резиденция главного священника одновременно была и мощной крепостью — с двухметровой толщины стенами, подземными ходами и бесценным во время осады колодцем.

Раньше в замке принимали все важные для края решения, вершили суд, казнили и миловали, молились и пекли хлеб. Недавняя бережная реставрация сохранила атмосферу старины. Бродишь по каменным лабиринтам и кажется, что вот-вот из-за угла появятся рыцари в доспехах, возьмут с музейной витрины арбалеты и луки и встанут возле бойниц, целясь в неприятеля.

Замковый храм святого Николая — почти ровесник и близнец Домского собора. Те же высокие своды, схожий интерьер, что не удивительно, ведь отделкой и тут, и там занимались мастера из Кельна. Но есть и своя изюминка: собор в Хаапсалу построен как единое пространство, без колонн по бокам, и напоминает перевернутый корабль. Символика понятная: вера спасает грешников от гибели в волнах житейского моря.

Настоящее чудо — круглая часовня, пристроенная к собору, больше похожая на византийскую, чем североевропейскую. Сверху льется мягкий приглушенный свет, и каждый шаг отдается долгим эхом. Здесь потрясающая акустика, превращающая звуки органа в волшебство.

За алтарем в шероховатой, из грубого камня, стене -—чуть заметная ниша. В нее принято ставить зажженную свечку и загадывать желания. Уточню: сбываются только добрые…

Главная городская легенда гласит, что когда-то, давным-давно, священник влюбился в девушку из Хаапсалу. В те времена женщинам вход в замок был запрещен, и чтобы встречаться, влюбленным пришлось пойти на хитрость. Переодевшись в мужскую одежду, девушка поступила певчим в церковный хор.

Обман вскоре раскрылся, и последовало жестокое наказание. Девушку замуровали в стену часовни, а священника уморили голодом в подземелье. (В него можно спуститься по крутой каменной лестнице, зажатой между каменных стен, и ужаснуться — до мурашек по коже — судьбе узника.)

Согласно легенде, за сотни лет души влюбленных не обрели покоя и прозрачными тенями бродят по каменным лабиринтам крепости. Говорят, по ночам здесь часто слышится плач, глухой стук и звук шагов, а в августовское полнолуние в окне часовни можно увидеть силуэт Белой дамы, ставшей символом вечной любви и печали.

В этом году явление Белой дамы будут ожидать 8, 9 и 10 августа. Традиционное театральное представление, собирающее жителей со всей округи и гостей города, начинается в 22 часа и 22 минуты...

Здоровье из моря

Бывшая рыбацкая деревушка Хаапсалу стоит на берегу одноименного залива, отделенного от Балтийского моря несколькими заливами и лагунами, так что воды здесь спокойные и очень мелкие — буквально по колено, дно илистое. Но если приложить смекалку и труд, минусы можно превратить в плюсы.

Еще в 1805 году предприимчивый фармацевт Франц Браше убедил горожан, что купание в морской воде укрепляет организм и установил рядом с берегом палатки на плавучих настилах с вырезом в полу. Позже появились тележки, на которых купальщики заезжали в воду, и в Хаапсалу приехали первые дачники, которым местные жители с выгодой сдавали комнаты.

Но в настоящий курорт этот городок превратил выпускник Лиепайского лицея и Тартусского университета Карл Абрахам Хунниус. Переехав в Хаапсалу в 1820 году, он занимался реабилитацией инвалидов наполеоновских войн.

Молодой доктор заметил, что местные рыбаки обмазываются грязью с головы до ног, уверяя, что она снимает боль. В процессе лечения они выглядят, «аки африканцы», потому и место для импровизированных грязевых ванн назвали Африканским пляжем. В 1920-е годы там были установлены деревянные фигуры животных, которые спустя почти 100 лет восстановили. Сейчас на месте Африканского пляжа — детская площадка.

Доктор Хунниус изучил состав грязи, проверил ее действие на добровольцах и солдатах местного гарнизона. Иногда этот метод творил чудеса — некоторые пациенты после окончания курса смогли обходиться без костылей. Убедившись в эффективности народного средства, Хунниус поставил дело на широкую ногу. В 1825 году он открыл в городе первую грязелечебницу, обеспечив знатный пациентам роскошь и комфорт. По сути, это был первый в здешних краях СПА-салон.

Опытом доктора Хунниуса заинтересовался известный хирург Николай Пирогов. Слух о чудо-новинке прошел среди столичной знати, которая устремилась в Хаапсалу. В 1845 году было открыто паромное сообщение с Петербургом. И тогда же в Хаапсалу по инициативе доктора Хунниуса появилась вторая грязелечебница. Она работает до сих пор в деревянном домике с колоннами, где сохранились старинные ванны...

Императорский курорт

В Хаапсалу побывали почти все русские цари и царицы. Дорогу сюда проложил Петр I еще в 1715 году. Единственный из всех монархов, он приезжал к морю не отдыхать, а по делу — изучал, какую пользу можно извлечь из новых, бывших шведских, владений. Хаапсалу не показался ему перспективным в качестве порта, и, возможно, именно благодаря этому, древний городок смог сохранить уникальную деревянную застройку и неповторимую ауру.

В середине XIX века Хаапсалу получил статус Императорского курорта. Особенно полюбилось это место Александру II, который посетил его четыре раза — в 1852, 1856, 1857 и 1859 году. Дважды — в 1871-м и 1880-м — приезжал Александр III с женой и детьми. Отдыхала в Хаапсалу и семья Николая II, а по некоторым данным — и он сам.

Дамы и господа прогуливались вдоль тенистого променада, который тянется вдоль залива на полтора километра. Высшее общество собиралось в курзале, где был ресторан и зал для танцев. Он и сейчас работает в летние месяцы. Вечерами в ресторане все столики заняты: на закате из его окон открывается чарующий вид на залив.

Поток именитых отдыхающих увеличивался. Летом 1909 года была построена железная дорога и вокзал — в том же стиле, что и курзал — деревянный, с резным декором, и самой длинной — 213 метров — в то время в Европе крытой платформой.

Первым прямым рейсом в июне 1909 года из Петербурга в Хаапсалу прибыли сестра тещи Николая II Елизавета Федоровна и двоюродный брат императора Дмитрий Павлович Романов. Встречали их по высшему разряду. На вокзале для сиятельных гостей был построен специальный павильон, а также летний буфет — редкость по тем временам.

Станция Хаапсалу была конечной — дальше только море. В 1926 году нетрезвый машинист направил состав прямо в воду, снеся ограждения и «искупав» паровоз. Виновные отделались легким испугом и понижением в слесари. Любопытно, что одним из машинистов был некто Ян Спрогис, судя по фамилии — латыш.

Поезда ходили в Хаапсалу до 2004 года. Сейчас в бывшем царском павильоне располагается музей железной дороги и связи. На путях стоят паровозы и старые вагоны — и пассажирские, и почтовые. Экспозиция под открытым небом бесплатная и открыта круглосуточно. Это один из многих уголков старинного городка, где время будто остановилось…

Петр Чайковский и декабристы

По обеим сторонам тенистой улочки Суур-Мер (в переводе с эстонского — Большая Морская) стоят деревянные дачки с палисадниками, утопающими в зелени и цветах. По ней летом 1867 года часто ходил композитор Петр Чайковский. 27-летний профессор Московской консерватории снимал здесь две комнатки вместе с братьями Модестом и Анатолием. Вообще-то он хотел поехать в Финляндию, но денег не хватило — и пришлось искать более дешевый вариант.

На Хаапсалу выбор пал не случайно. Здесь проводила лето его сестра Александра, которая была замужем за Львом Давыдовым, сыном декабриста Василия Давыдова. Она снимала дачу вместе со своей свекровью и тезкой, которую Чайковский называл «редким проявлением человеческого совершенства», и ее дочерьми Верой и Софьей.

Когда мужа сослали в Сибирь, Александра Ивановна Давыдова, оставив дома шестерых детей, отправилась вслед за мужем. «Во глубине сибирских руд» она провела 30 лет, родила еще семерых детей и после амнистии, до которой муж немного не дожил, вернулась домой, в имение Каменка под Киевом. Как писал благодарный муж Василий Давыдов, только «безграничная любовь жены, ее беспримерная преданность, доброта и кротость дала силу все перетерпеть». На то время Александра Ивановна была последней оставшейся в живых жен декабристов.

Дочь Давыдовых, Вера, прекрасно играла на рояле и была безумно влюблена в композитора. Чайковский же посвятил девушке музыкальный цикл «Воспоминание о Хаапсалу», в который вошли пьесы, навеянные легендой о Белой даме. Экземпляр нот с автографом Чайковского Вера бережно хранила всю жизнь.

Вообще лето у моря для композитора оказалось очень плодотворным. Он работал над своей первой оперой «Воевода» по мотивам пьесы Александра Островского. Однажды, гуляя по променаду, он услышал эстонскую народную песню Kallis Mаri («Дорогая Мария»), и ее простая, но душевная мелодия покорила композитора. В Хаапсалу гордятся тем, что этот мотив вошел в знаменитую 6-ю симфонию Чайковского.

Первые ноты песни увековечены на каменной скамейке с бронзовым барельефом композитора, которая была установлена на променаде в 1940 году в честь 100-летия со дня его рождения. Этот отрезок променада носит название Шоколадный, потому что в 1930-е годы здесь было кафе, в котором подавали знаменитый на весь город горячий шоколад, и густой сладкий аромат витал в воздухе. Шоколадом здесь больше не пахнет, но можно присесть на скамейку Чайковского и, включив встроенный аудиогид, слушать волшебную мелодию и смотреть на море...

Дом, где живет Карлсон

В деревянном доме на улице Кооли, 5 в Хаапсалу живет... Карлсон. Об этом нетрудно догадаться, как только войдешь: вот на веревке сушится знаменитая клетчатая рубашка, на столе стоят тарелки с булочками с корицей. Кажется, что мужчина «в самом расцвете сил» только что улетел в гости к Малышу и сейчас вернется.

Эстонский адрес сказочного героя — детский центр Iloni Imedemaa («Страна чудес Илоны»). Он носит имя художницы Илон Викланд, которая иллюстрировала произведения современной сказочницы Астрид Линдгрен. Собственно, Илон и придумала, как выглядят Карлсон, Малыш, а также Эмиль из Леннеберги.

Илон Викланд провела детство в Хаапсалу, у бабушки и дедушки, которые ее обожали. То были прекрасные годы! Девочка каталась на лодке под парусом, купалась, ела пирожные из семейного кафе и рисовала все, что видела вокруг.

В 1944 году семья была вынуждена покинуть родину. Образ растерянной девочки с чемоданом и собакой часто повторяется в творчестве художницы. Беженцы поселились в Швеции, где уже давно жила тетя Илон, художница. Девочка выучила шведский язык, поступила в художественную школу, вышла замуж, и когда безденежье совсем ее замучило, решилась отнести свои рисунки в издательство.

Там ее ждала невероятная удача — знакомство с Астрид Линдгрен, которая готовила к публикации свою новую рукопись «Мио, мой Мио». Это история про мальчика, попавшего в волшебную страну, которую только он может освободить от злодея. Писательнице сразу же приглянулись работы молодой художницы. Женщины познакомились и подружились. Илон Викланд иллюстрировала почти все книги Линдгрен, и для каждой, по ее словам, она «почерпнула что-то из Хаапсалу».

Илон стала приезжать в город своего детства сразу, как только это стало возможным, а в 1989 она побывала в Хаапсалу вместе с Линдгрен. В июле 2009 года при участии Илон открылось арт-пространство Iloni Imedemaa, которому она подарила почти 800 своих работ — радостных, полных света и тепла.

Сейчас легендарной художнице 95 лет, она живет в Стокгольме и продолжает рисовать, воскрешая в Инстаграме мир своего счастливого детства и маленького приморского города.

В самом деле, в нем есть что-то сказочное — запоминается, не отпускает…

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Фото автора и из архива