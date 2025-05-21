Здесь начинался «Рижский бунт»: неизвестный Чиекуркалнс

Мастерские скульпторов находились возле нынешней станции Браса – на улице Гауяс. На старинных фасадах и сегодня можно увидеть надписи на русском с дореволюционной орфографией: открыли мастерские незадолго до Первой мировой.

Старожил города Дмитрий Иванович АНОХИН рассказывал вашему автору, что в 1920-е, во время учебы в рижском Государственном техникуме, в ходе практики помогал здесь Карлису ЗАЛЕ – тот работал в мастерских над мемориалом Братского кладбища.

Помнит улица Гауяс и Августа ФОЛЬЦА – автора фонтана «Нимфа» в сквере у Национальной оперы и других известных рижских скульптур. На склоне лет – в 1920-е – Фольц окончательно переехал в Чиекуркалнс: жил он на улице Гауяс, 9.

В советское время мастерские превратились в комбинат декоративно-прикладного искусства «Максла». Самая известная работа, которая рождалась там в эти годы, – мемориальный ансамбль Саласпилса. В 1967-м Владлен ДОЗОРЦЕВ, тогда журналист городской вечерки «Ригас Балсс», побывал здесь у Льва БУКОВСКОГО. Позже скульптор, как и его коллеги, получили за Салапилсский мемориал Ленинскую премию. А последней работой Буковского стала одна из фигур памятника Воинам-освободителям в Задвинье. Мастер умер в 1984-м - за год до открытия монумента Победы.

Несколько лет назад бывшие мастерские обрели новое звучание – творческий квартал Латвийского союза художников KombinАts MАksla. Советское название уцелело, но вот имена некоторых скульпторов из истории вычеркнули. На портале творческого квартала упоминаются десятки «славных имен латвийских скульпторов» прошлого - и ни слова о Льве Буковском. Что ж, мы это делаем за тех, у кого провалы в памяти...

Доминанта Чиекуркалнса – водонапорная башня, взметнувшаяся в 1913-м на улице Гауяс. Высота – 54 метра. Ее автор - еще одна рижская знаменитость: Вильгельм БОКСЛАФ. Тот самый архитектор, кто создал Академию художеств.

Первоначально главная улица района называлась Шрейенбушская 1-я линия (почему так — см. ниже). Официальных названий улицам не давали, и до настоящего времени старейшие называются «линиями» - 2 продольных («длинных») и 9 поперечных.

Самым населенным район был накануне Первой мировой войны – около 22 тысяч жителей. При Карлисе УЛМАНИСЕ – втрое меньше. Примерно столько же и сегодня. Потому что при «проклятом царизме» это был фабричный район: вокруг - крупные предприятия. Вагонная фабрика «Феникс», льняная и джутовая мануфактуры, завод «Саламандра» и много других.

Еще до первой русской революции – в 1899-м - рабочие Чиекуркалнса вышли бороться за свои права: требовали поднять зарплату, сократить рабочий день. Забастовка переросла в столкновения с полицией и войсками. К протестующим присоединилась 41 фабрика! Только через две недели протест подавили, девять рабочих были убиты. Выступление чиекуркалнского пролетариата вошло в историю под названием «Рижский бунт»...

Старый Чиекуркалнс невозможно представить без железнодорожной станции – деревянный вокзал уцелел и сегодня. Правда, не самый первый. Тот появился в 1889 году, когда вдоль района прошла линия железнодорожной ветки Рига - Псков. Пассажирские поезда проезжали мимо, а грузовые делали остановку. Для них построили железнодорожный сортировочный узел, на котором формировали грузовые составы для отправки в Ригу и дальше.

Станция так и называлась – Сортировочная. До Первой мировой ее еще дважды переименовывали – Балтийская и Царский лес. В расписании поездов 1918-го она называется на немецкий манер – Кайзервалд. И только в 1929-м появилось название, которое нам хорошо известно, – Чиекуркалнс. За пять лет до этого район официально включили в черту города Риги.

Название района связано с соснами, которые когда-то росли на местных дюнах. И обилием шишек. А в исторических документах он впервые упоминается в 1687 году – здесь появилось поместье Шрейенбуш. Хозяином был рижский землевладелец Дитрих ШРЕЙЕНБУШ. В 1870-е последний владелец поместья разделил землю на участки и начал их продавать. Вскоре окрест появились десятки деревянных домов для рабочих, фабрики и заводы...

В современных латвийских книгах пишут, что в советское время Чиекуркалнс «был депрессивным районом»: булыжные мостовые, деревянные дома, печное отопление, туалеты во дворах... Все так. Но и в довоенное время были те же «удобства», хотя почему-то район того времени называют не депрессивным, а сельской идиллией: половина жителей держала домашний скот.

В советское время именно тут появилась первая Рижская ТЭЦ – в 1958-м. Работала на торфе. До строительства Плявиньской ГЭС она была самым крупным в стране производителем электроэнергии.

А самым известным местом Чиекуркалнса 1990-х считался рынок – Чиекурильник, как его называли в народе. Появился он в 1951-м и долгое время оставался единственным в городе, где можно было купить живность – от цыплят до гусей и кроликов. Долголетний директор рынка рассказывал, что продавали даже лошадей.

В конце 1980-х сюда приезжали любители аквариумных рыбок – можно было купить и их, и аквариумы. А с 1990-х в Чиекуркалнс по выходным съезжалось пол-Риги: рынок стал самым большим супермаркетом тех лет. Под открытым небом толкали ходовой товар: джинсы, куртки, кроссовки….

В Чиекуркалнсе, недалеко от железнодорожной станции Браса, есть улочка Старта. Там и сегодня можно увидеть старые кирпичные корпуса, в которых когда-то ремонтировали военную технику. В апреле 1944-го здесь происходили драматические события: советские военнопленные угнали танк, стоявший на ремонте.

Первую попытку остановить беглецов немцы предприняли у Инчукалнса. Выкатили пушку. Снаряд повредил орудийную башню и ранил одного из бойцов. Танк продолжил движение. Но на 59-м километре Псковского шоссе, за Сигулдой, мотор начал глохнуть: кончалось горючее. Механик-водитель направил машину в болото, экипаж стал выскакивать. Подоспели гитлеровцы. Четверо беглецов устремились к лесу, раненый укрылся в кювете. Одного из бежавших пули зацепили, остальные сумели добежать до спасительных зарослей. 11 дней военнопленные уходили от преследования.

Илья ДИМЕНШТЕЙН.

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