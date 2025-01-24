Зарядите свои мобильники: министр предлагает подготовиться к отключению от энергосети РФ

«Надо начать с того, что 8 и 9 февраля произойдет тестирование системы [отключенной от БРЭЛЛ], и мы призываем пользователей подготовиться к отключению так же, как это происходит перед бурей. 8 и 9 февраля — это выходные, и, может быть, самые чувствительные электрические приборы, которые вы не используете каждый день, лучше отключить от сети. И, конечно, зарядить свой мобильный телефон», — советует министр.

Что даст это отключение? «Стабильность, независимость и энергетическую безопасность в нынешней геополитической ситуации. Думаю, ни у кого нет сомнений, почему мы это делаем. С каждым днем мы все более готовы к отключению», — заверил политик. По его словам, первый из трёх синхронных компенсаторов, который позволит Латвии самостоятельно поддерживать в электросети необходимую частоту в 50 герц (он установлен в Гробини), уже работает в полную силу.

Рассуждая о том, как отключение от БРЭЛЛ повлияет на цены на электроэнергию, министр, сославшись на оценки специалистов, допустил, что возможен рост в пределах пяти процентов, но в долгосрочной перспективе она, вероятно, будет падать.

При этом он признает, что цены на электричество в Латвии высоковаты, и связывает это в том числе с тем, что у нас недостаточно развиты ветряные парки. «Сила ветра активно используется и в Швеции, и в Финляндии. Даже Литва в этой области сделала большой прорыв», — отметил министр.