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Зарядите свои мобильники: министр предлагает подготовиться к отключению от энергосети РФ

Редакция PRESS 24 января, 2025 13:18

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LETA

Все страны Балтии отключатся от контролируемой РФ энергетической системы — так энергокольца БРЭЛЛ — 8 февраля, после чего синхронизируются с энергетической системой ЕС. Для простых пользователей этот процесс должен пройти незаметно, но, по словам министра климата и энергетики Каспара Мелнис, все-таки стоит предпринять некоторые меры предосторожности. Об этом он рассказал в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4, пишет LSM+.

«Надо начать с того, что 8 и 9 февраля произойдет тестирование системы [отключенной от БРЭЛЛ], и мы призываем пользователей подготовиться к отключению так же, как это происходит перед бурей. 8 и 9 февраля — это выходные, и, может быть, самые чувствительные электрические приборы, которые вы не используете каждый день, лучше отключить от сети. И, конечно, зарядить свой мобильный телефон», — советует министр. 

Что даст это отключение? «Стабильность, независимость и энергетическую безопасность в нынешней геополитической ситуации. Думаю, ни у кого нет сомнений, почему мы это делаем. С каждым днем мы все более готовы к отключению», — заверил политик. По его словам, первый из трёх синхронных компенсаторов, который позволит Латвии самостоятельно поддерживать в электросети необходимую частоту в 50 герц (он установлен в Гробини), уже работает в полную силу.

Рассуждая о том, как отключение от БРЭЛЛ повлияет на цены на электроэнергию, министр, сославшись на оценки специалистов, допустил, что возможен рост в пределах пяти процентов, но в долгосрочной перспективе она, вероятно, будет падать.

При этом он признает, что цены на электричество в Латвии высоковаты, и связывает это в том числе с тем, что у нас недостаточно развиты ветряные парки. «Сила ветра активно используется и в Швеции, и в Финляндии. Даже Литва в этой области сделала большой прорыв», — отметил министр.

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В Великобритании бушует шторм «Эовин»: закрыты аэропорты, приостановлено движение поездов и паромов

Важно 14:58

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В Великобритании бушует шторм "Эовин", скорость ветра которого приближается к 45 метрам в секунду. По этой причине утром в пятницу были задержаны многие авиарейсы, закрыты дороги и отменены паромы, пишет DPA.

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«Что это? Скамейки для карликов? И сколько стоит?» Рижане удивлены очередными дивными конструкциями

Важно 14:42

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Важно 14:40

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Важно 14:31

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Новости Латвии 14:29

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Мир 14:27

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«Нет у нас в Рязани больше завода»: появились видео пожара на рязанском НПЗ. На кадрах видно, что в Рязани начался пожар, предположительно, на местном нефтеперерабатывающем заводе — Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Также рядом была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ. На кадрах очевидцев можно наблюдать два пожара недалеко друг от друга.

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Коалиция договорилась о едином кандидате на пост главы Банка Латвии

Новости Латвии 14:26

Новости Латвии 0 комментариев

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