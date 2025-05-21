«Зарплата минимум 2000 евро»: рижские айтишники объявляют забастовку. Чего же они требуют?

Игнорируются не только писанные, но и неписаные нормы

Как отмечает Вейиня в интервью Jauns.lv, сотрудники CCC Riga Digital Services уже долгое время сталкиваются с ситуацией, когда работодатель не соблюдает даже общеустановленные и широко применяемые в Латвии нормы трудовых отношений.

«В Латвии известно, что в преддверии праздников рабочий день сокращается. Этот работодатель это игнорирует. Также, если у работника есть ребёнок, учащийся до 4-го класса, он может попросить выходной 1 сентября с сохранением зарплаты — но компания это правило не соблюдает. Такие случаи не единичны. Это система», — рассказывает Вейиня.

Она подчёркивает, что сами сотрудники пытались вести диалог с руководством, искать решения. «Сначала они состояли в другом профсоюзе, но затем обратились к нам — в LAKRS — и вступили в ряды. Мы создали профсоюзную организацию и начали официальные переговоры с компанией. Пытались договориться о коллективном договоре, но, к сожалению, отношение работодателя говорит о систематическом уклонении от диалога».

Затягивание и уход от переговоров

«Речь не только о нарушении прав — речь о целенаправленном затягивании переговоров со стороны работодателя», — подчёркивает Вейиня. «Встречи не происходят, говорят, что неправильно поняли дату. Если встреча и происходит, работодатель просит перерывы, затягивает, просит перенести на другой день. Складывается ощущение, что цель — потратить время, а не найти решения».

Несмотря на это, LAKRS строго соблюдала все сроки и процедуры, предусмотренные Законом о трудовых спорах. Только после длительных, но бесплодных переговоров профсоюз решил двигаться к забастовке.

Забастовка — как крайняя мера

Забастовка была запланирована с 21 по 27 мая, однако 20 мая во второй половине дня LAKRS получила уведомление от Рижского городского суда, что работодатель подал иск о признании забастовки незаконной. Поскольку судебное разбирательство ещё не состоялось, забастовка временно приостановлена. «Конечно, нам было бы приятнее, если бы мы получили эту информацию ещё 19 мая, до начала акции».

«Мы действуем в рамках закона. Если суд 28 мая решит, что наша заявка законна, мы сможем провести забастовку», — объясняет Вейиня.

Требования работников — обоснованные и справедливые

«Эти требования не являются радикальными. Они понятны каждому, кто сам работал и боролся за справедливую оплату труда», — уверенно заявляет Инга Вейиня. Работники требуют:

Равную оплату труда для всех сотрудников с одинаковыми должностными обязанностями, независимо от используемого языка.

Минимальную месячную зарплату в размере 2000 евро брутто для всех представителей одной профессии.

Сокращённый рабочий день на 2 часа перед праздниками, как это принято в Латвии.

Выходной день 1 сентября для родителей, чьи дети учатся в 1–4 классах, с сохранением заработной платы.

Улучшение условий труда для работников, работающих за экранами:

оплачиваемую проверку зрения раз в год,

компенсацию до 150 евро в год за очки или линзы.

«Эти требования — распространённая практика во многих местах в Латвии. Мы не боремся за особые привилегии — мы боремся за нормальную, справедливую рабочую среду», — добавляет Вейиня.

Предупреждение работодателю: закон защищает и бастующих

Профсоюз напоминает, что закон запрещает работодателю нанимать новых работников для замены бастующих, а также заставлять других сотрудников выполнять их работу. За такие действия предусмотрен штраф. «Мы внимательно следим за тем, чтобы права работников не нарушались и во время забастовки», — говорит Вейиня.

Кроме того, LAKRS предоставляет своим членам юридическую и практическую поддержку, включая компенсации из фонда забастовки.

Переговоры ещё возможны

Несмотря на напряжённость, LAKRS не закрывает двери для диалога. «Забастовка — не самоцель. Мы всегда открыты к переговорам, если только работодатель готов к ним. Сейчас мы надеемся, что суд встанет на сторону работников, но даже после решения мы надеемся на возможное соглашение», — подчёркивает Вейиня.

«Эта борьба — не только за один конкретный бизнес», — говорит Вейиня. «Смелость работников CCC Riga Digital Services — это пример того, насколько важны профсоюзы, и что вместе мы можем добиться перемен. Это борьба не только за один коллектив — это борьба за права каждого работника в Латвии».

Согласно данным Firmas.lv, в 2023 году у компании CCC Riga Digital Services был оборот в размере 12,596 миллиона евро и прибыль в размере 934 273 евро. Финансовые показатели за 2024 год пока не опубликованы.

Компания CCC Riga Digital Services зарегистрирована в 2018 году, ее уставной капитал составляет 2800 евро. Предприятие занято в сфере IT-технологий и программирования. Оно полностью принадлежит зарегистрированной в Австрии компании CCC Holding.

Профсоюз LAKRS - это неправительственная организация, объединяющая работников различных профессий, которые на данный момент работают более чем в 200 различных предприятиях и учреждениях государственного и частного сектора. Цель организации - объединение работников для совместных действий в целях признания профсоюза и усиления его влияния в реализации законных требований.