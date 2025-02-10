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Заморозили всем, кроме него: Гаусс снова может повысить себе зарплату

Neatkarīgā Rīta Avīze 10 февраля, 2025 15:48

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LETA

Мартин Гаусс занял пост генерального директора airBaltic 21 октября 2011 года. С тех пор он получил более 11 миллионов евро в качестве вознаграждения, сочетая базовую зарплату и другие доходы, и в этом году, в отличие от многих других руководителей государственных компаний, он получит повышение зарплаты. Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в интервью «Неаткариге» пролил свет на размер зарплаты господина Гаусса.

Хотя зарплата Мартина Гаусса время от времени подвергается критике как со стороны общественности, так и со стороны депутатов Сейма, за 13 лет ничего не изменилось.

10 января 2013 года, после более чем годичного пребывания на посту генерального директора airBaltic, во время парламентской сессии разгорелся спор по поводу его зарплаты. В то время его зарплата составляла почти 20 тысяч латов в месяц. Депутат Борис Цилевич тогда заявил: «А действительно ли огромные зарплаты руководства airBaltic оправданы? Я думаю, это вопрос к министру экономики, это вопрос к правящей коалиции... Может быть, мы не должны допускать ситуации, когда компании, которые работают очень плохо и приносят не прибыль в государственный бюджет, а - наоборот! - убытки, и при этом получают совершенно непропорциональные зарплаты...? В принципе мы должны говорить скорее о личной ответственности этих людей за те убытки, которые государство фактически понесло из-за них».

Спустя 11 лет, на заседании в ноябре 2024 года, депутаты Сейма препирались как и прежде.

На этот раз о том, заслуживает ли господин Гаусс повышения зарплаты. Янис Виттенберг: «...все знают, сколько зарабатывает Мартин Гаусс. То есть он просыпается где-нибудь в Германии, потягивается, звонит своему помощнику и спрашивает: что там решают эти депутаты в Латвии, что для меня изменится? И помощник может ему сказать: нет, они не собираются снижать зарплату, они не собираются сокращать Мартина. В прошлом году он заработал 830 тысяч. С помощью этих поправок он сможет увеличить свою зарплату еще на 2,6 %. Это более 20 тысяч».

«Это было политическое решение. Зарплату Гаусу установил Сейм, а не сама компания или Министерство транспорта», - сказал Райвис Кронбергс в интервью «Неаткариге», комментируя высокую зарплату руководителя airBaltic Мартина Гауса.

В прошлом году президент Эдгар Ринкевич призвал заморозить зарплаты тех, кто работает в правлениях и советах государственных и муниципальных предприятий. Сейм прислушался к пожеланию Ринкевича и принял изменения к закону, которые предусматривают замораживание зарплат на два года (2025 и 2026) для руководства государственных и муниципальных предприятий, но с одним исключением, которое позволяет повысить зарплату господину Гаусасу.

В поправках к закону, конечно, не фигурирует название airBaltic, но критерий, похоже, был выбран специально, то есть поправки к закону не распространяются на тех руководителей государственных и самоуправленческих предприятий, у которых в предыдущем году не было повышения зарплаты.

Скайдрите Абрама отметила, что исключение было введено для того, чтобы не дискриминировать тех руководителей, которым ранее не повышали зарплату. «Да, для Мартина Гауса, а также для руководства, наблюдательного совета и совета директоров «Rīgas siltums» возможно повышение на 2,6 процента, если не было повышения в 2023, 2024 годах соответственно. Это зафиксировано», - сказала Абрама.

И это правда, что зарплата Гауса не увеличилась в 2023 году. «Зарплата Мартина Гауса, председателя правления airBaltic, в 2023 году уменьшилась на 2,9 % и составила 828 942 евро, говорится в декларации о доходах чиновника за 2023 год, поданной в Службу государственных доходов».

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