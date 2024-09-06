Заморожено государственное финансирование политических партий

По словам премьер-министра, партнеры по коалиции поддержали ее предложение приостановить индексацию госфинансирования, которое сейчас привязано к уровню минимальной заработной платы.

Уже сообщалось, что сейчас ведется работа по формированию бюджета на следующий год и фискальное пространство на 2025 год отрицательное, поэтому перед министерствами поставлена ​​задача оценить свои бюджеты, и за счет ограничения расходов министерств правительство надеется сэкономить 50 миллионов евро.

Одновременно с этим 31 июля этого года правительство одобрило ограничение роста компенсационного фонда на 2025 год на уровне не более 2,6% по сравнению с актуальным планом на 2024 год.

В социальных сетях также прозвучали призывы ограничить увеличение финансирования политических партий. По данным Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в 2023 году из государственного бюджета 12 политическим партиям или их объединениям было выплачено 5 675 351 евро.