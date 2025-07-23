«Заколдованная» остановка: жители Петерсалы устали от постоянного пьянства и драк

Как зафиксировал зритель передачи Degpunktā, одна из таких «встреч» на скамейке закончилась кровью. Полиция подтверждает: уголовного преступления не было, скорее всего, дело дошло до бытовой драки между собутыльниками.

«Здесь всегда что-то происходит. Каждый месяц. Они приезжают на пятом трамвае, из Саркандаугавы. Агрессивные, явно под веществами», — говорит местная жительница. По её словам, компания хорошо знает, куда идёт — район удобен: рядом магазин, где можно сдать бутылки и купить алкоголь, и есть место, где «посидеть». Постоянных «групп» здесь как минимум три: бездомные, молодые наркозависимые, и просто те, кому некуда больше пойти.

«Они орут, поют, вечно пьяные. У нас в подъезде жила девушка, она всё это собирала вокруг себя. Потом умерла от передозировки прямо у магазина. После этого стало тише, но всё равно бродит тут один бездомный, и к нему всё равно приходят друзья», — рассказывает женщина.У зелёной скамейки мы встречаем и одного из «постояльцев». Он решил укрыться от солнца в тени жасмина.

«А, это наш местный», — с усмешкой говорит жительница. — «Отдыхает. Воздух свежий, тепло».

С наступлением тёплой погоды таких картин становится всё больше. На улице Латгалес, например, у продуктового магазина на днях обнаружили двух мужчин, лежащих прямо на асфальте.

«Лето началось — отдыхаем», — с усмешкой сказал один из них. — «Выпил — тут же и полежал. Нормально».

Местные жители обеспокоены: подобное поведение стало обыденностью, а конкретных решений никто не предлагает.