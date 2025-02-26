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Захватили квартиру, сломали нос — и хозяину же теперь грозит срок: как иностранцы теряют жильё в Испании

Редакция PRESS 26 февраля, 2025 09:05

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Олег Покровский после стычки с "оккупасами".

"Оккупасы" - люди, вламывающиеся в чужую собственность, которых потом невозможно оттуда выселить - стали самой настоящей головной боль для тех, кто владеет жильем в Испании, но не живет в нем постоянно. И ладно был речь шла только об имущественных потерях - ведь можно же и в тюрьму сесть. Это как раз случай Олега Покровского.

Его история заинтересовала Daily Mail, статью на эту тему опубликовал также "Холод". Итак, Олег Покровский, родом из Белоруссии, живет в Барселоне с 2015 года. В 2018-м купил квартиру в районе Эль-Раваль за чуть более 200 тысяч евро - в ипотеку. Удаленная работа на британскую финансовую компанию это позволяла. Сам он жил в другой квартире, в этой прописал мать и оставил там ее вещи. Она живет в Белоруссии, но около полугода проводит в Барселоне с ним и его братом.

Утром 1 января с Олегом связалась администратор здания, и сообщил, что в квартиру вломились неизвестные люди: «Значит, ее оккупировали». Олег с братом вызвали полицию и поехали туда. Побывшие полицейские заявили: «Мы не хотим выбрасывать этих людей на улицу. Там холодно, а среди них беременная женщина».

Сквоттеры оказались колумбийцами: двое мужчин и женщина. Прилетев в Барселону, они первым делом поехали занимать жилье. Согласно закону, после 48 часов в квартире «оккупасы» получают определенные права: не быть выселенными без постановления суда и получать коммунальные услуги. А владелец квартиры не имеет права взламывать дверь.

Попытки уладить дело миром ни к чему не привели «оккупасы» оказались агрессивными и в какой-то момент напали на братьев. После стычки, в результате которой Олег получил небольшую рану на лице и сломанный нос, им посоветовали обратиться в полицейский участок для предъявления обвинений.

Предполагаемые "оккупасы".

В Барселоне есть целые группировки, которые помогают таким «оккупасам». Есть и компании, которые занимаются выселением «окупасов» с помощью переговоров или силой. Но их услуги стоят дорого — в среднем около 10 тысяч евро. 

В итоге Олег с братом решили действовать самостоятельно: зайти в квартиру в отсутствие  «оккупасов», затем долждаться их, вызвать полицию и сказать, что кто-то ломится к нам. Это было тем проще, что «оккупасы» выбили дверь и она не закрывалась.

Итог: теперь уже «оккупасы» вызвали полицейских, а те заявили, что именно собственники жилья должны выметтаться: «Может быть, это твоя собственность, но это не твое жилье, тут живут другие люди». 

На Олега и его брата Сергея надели наручники, повезли в тюрьму и выдвинули обвинения. Первое — что они зашли в квартиру без разрешения людей, которые там жили. Второе, что сменили замки, испортили дверь и якобы угрожали кому-то, хотя, когда они пришли, «оккупасов» дома не было и братья с ними не сталкивались. Также им предъявили обвинение в том, что они нанесли телесные повреждения беременной женщине, которая заявила в полицию

Согласно протоколу полиции, Олег Покровский был задержан за то, что «незаконно проник в жилище с применением силы, напал на жертв с молотком, угрожал с целью заставить их покинуть жильё, заменил замки и испортил дверь».

Самое серьезное обвинение нам предъявили в том, что мы якобы нанесли сквоттерам телесные повреждения. За это в Испании грозит до пяти лет заключения. «Оккупасы» тем временем поставили в квартире бронированную дверь.

«Похоже, что в нашей квартире серьезно засели: они живут там уже больше года и проведут в ней как минимум еще несколько месяцев. Все это время я продолжаю платить ипотеку. Я не могу пользоваться квартирой, но плачу деньги на содержание дома и прилегающих к нему территорий. Никакой ответственности за неуплату с меня не снимают», - рассказал он «Холоду». В разговоре с британским изданием братья негодуют по поводу того, что «оккупас» уже стало разговорным словом в испанском языке. «Я и мой брат можем оказаться в тюрьме только за то, что защищаем нашу собственность», - говорит Олег.

В целом оккупированное жилье остается собственностью хозяина. Просто выселение живущих там людей занимает очень много времени. При этом при выселении «оккупасы» полностью разрушают жилье: они портят все, что можно сломать и изуродовать.

Так выглядела квартира до заселения туда "оккупасов".

Daily Mail неоднократно писала о том, как преступные группировки сквоттеров нападают на вторые дома британцев в Испании, а некоторые даже используют детей в качестве «реквизита», чтобы защитить себя от выселения.

Статья 47 Конституции Испании гласит, что «все испанцы имеют право на достойное и достаточное жилище», что привело к возникновению правовой лазейки, делающей крайне сложным для домовладельцев выселение сквоттеров, проникших в их собственность. Согласно испанскому законодательству, сквоттеры, занимающие дом более 48 часов и не имеющие другого адекватного жилья, не могут быть выселены без решения суда. Этот процесс занимает в среднем 18 месяцев и может оказаться особенно дорогостоящим, поскольку истцам приходится оплачивать услуги адвоката и судебных приставов.

 

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