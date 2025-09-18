Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загоревшиеся в Европе посылки отправлялись через Ригу: расследование

© Lsm.lv 18 сентября, 2025 09:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Маршрут загоревшихся в Европе посылок в ходе курируемой спецслужбами РФ диверсии пролегал через Ригу, а негражданину Латвии, задержанному за их доставку в Вильнюс, может грозить пожизненный срок, сообщает центр журналистских расследований Re:Baltica, об этом пишет rus.lsm.lv.

В июле 2024 года Европу потрясла серия загадочных инцидентов. В Германии, Великобритании и Польше с интервалом в несколько дней загорелись посылки, отправленные международными перевозчиками. Оказалось, что в находившихся в посылках электронных подушках для массажа шеи, был встроен механизм самовозгорания. Это было частью организованной РФ диверсии, целью которой было запугать жителей Запада и уменьшить поддержку Украины.

До сих пор считалось, что опасные посылки отправлялись из Вильнюса. «Re:Baltica» же совместно с партнёрами (Литовскими общественными СМИ LRT, российским The Insider, эстонским Delfi и польским Frontstory), используя документы служб безопасности стран НАТО и интервью с близкими исполнителей, показывает, что эти посылки путешествовали и через Ригу.

На самом деле, они незаметно пересекали границы разных европейских стран почти месяц. Расследование раскрывает не только их маршрут, но и человека, который координировал эту и другие диверсионные операции в Европе, а также планировал аналогичные диверсии в США и Канаде. Для этого этот гражданин РФ с криминальным бэкграундом путешествовал по Европе с как минимум двумя поддельными паспортами Украины и вербовал исполнителей, или так называемых «одноразовых» агентов, через платформу Telegram.

Операция в Видземе

В марте этого года на одном объекте в сельской местности Видземе сотрудники Службы государственной безопасности (VDD, СГБ) в масках выломали ворота и арестовали 62-летнего негражданина Латвии Василия Ковача. О задержании просила Генеральная прокуратура Литвы. Вильнюсский суд выдал ордер на его арест ещё в декабре. Вероятнее всего, службы безопасности вели наблюдение за объектом, потому что соседи Ковача замечали летающие над ним дроны. Кто-то даже установил камеры видеонаблюдения, опасаясь воров.

Одновременно с задержанием Ковача в Вильнюсе с междугороднего автобуса высадили и арестовали его племянников — двадцатилетних Романа и Вадима Борсуков из Украины. Они с матерью оказались в Латвии, убегая от войны. Литовские следователи считают, что братья вместе с Ковачем в июне и июле 2024 года возили из Риги в Вильнюс посылки, предназначенные для диверсии,.

Позже в Риге был арестован и пенсионер Александр Кацер — бывший штурман подлодки, который был ещё одним звеном в цепочке отправки посылок.

Когда командир просит

Латвийское ответвление диверсионной схемы с посылками DHL выделяется методом вербовки. Обычно спецслужбы РФ использовали анонимные контакты в Telegram, однако на этот раз вербовали через знакомых по советской армии.

История начинается летом 2024 года, когда бывшему офицеру подводного флота Андрею Бабурову в Санкт-Петербурге позвонил сослуживец. Бывший командир их подводной лодки попросил найти в Риге человека, который мог бы забрать из автобуса посылку и отвезти её в Вильнюс его родственникам. Бабуров в телефонном интервью Re:Baltica сказал, что не мог отказать, потому что «командир просит».

Он связался с живущим в Латвии старым другом Ковачем. Ковач, поколебавшись, в конце концов согласился помочь. Однако в день отправки посылки не брал трубку —  как выяснилось позже, он попал в ДТП на мотоцикле. Бабуров в спешке привлёк другого бывшего сослуживца — живущего в Риге пенсионера Александра Кацера.

Из других источников Re:Baltica узнала, что Бабуров, , чтобы убедить товарища, отправлял сентиментальные фотографии времён службы. Это сработало: Кацер согласился. Его родственник забрал посылку на Рижском автовокзале и позже передал ее Ковачу, который снова появился на горизонте. Вместе с племянниками Ковач доставил посылку в Вильнюс.

В телефонном интервью Re:Baltica Бабуров заявил, что чувствует себя виноватым в произошедшем, потому что не хотел втягивать Ковача в неприятности. Литовская полиция объявила Бабурова в международный розыск.

Из публично доступной информации следует, что Бабуров — бывший капитан подводной лодки Северного флота СССР. С начала 90-х годов он руководит в Санкт-Петербурге своей логистической фирмой Baltic Escort. В последнее время она также предлагает клиентам помощь в обходе западных санкций, обещая «индивидуальный подход».

С командиром, который мог быть отправной точкой цепочки вербовки, связаться больше невозможно — он умер от рака в начале этого года. Сам Ковач в советском флоте не служил, но знает, как управлять маломерными судами.

Возил дважды

История Бабурова изначально звучит логично: сослуживец просто выручил друга. Однако Re:Baltica с партнёрами обнаружила существенную деталь, которую он не упомянул: арестованный Ковач с племянниками возил посылки в Вильнюс дважды, а не один раз. Этот факт через члена семьи подтверждает и сам Ковач. Родственник попросил не публиковать его имя, потому что семья до сих пор в шоке от произошедшего. Ковач согласился помочь, потому что доверял Бабурову. Бывший капитан в своё время давал приют сиротам, поэтому Ковач считает его «хорошим человеком».

При обобщении информации из нескольких источников, вырисовывается следующая цепочка событий. В первый раз посылка прибыла в Латвию через «Omniva» — некто 24 июня прошлого года отправил её из Нарвы. В Риге её 27 июня забрал Ковач и вместе с племянниками доставил в Вильнюс. Ковач утверждает, что не видел получателя — в Вильнюсе он отправился заряжать мобильный телефон и оставил машину незапертой, чтобы адресат мог забрать посылку из багажника. Так и произошло.

Литовские следователи считают, что в тот день посылку забрал гражданин Украины Вячеслав Чебаненко, которого из-за полноты прозвали Пончиком. Ранее он провёл пять лет в тюрьме в России за избиение жены и тёщи, пишет «The Guardian». На следующий день Пончик в съемной квартире активировал устройства, предназначенные для поджигания посылок.

Их должен был забрать гражданин Литвы Александр Шуранов, который в своё время в Польше был замешан в одной из крупнейших мошеннических пирамид. На этот раз задача была простой: забрать посылки и отправить их в Великобританию и Польшу. Однако Шуранов заблудился и не смог найти нужный адрес. Пончик получил приказ вернуться в квартиру и деактивировать устройства. Позже он передал посылку завербованному в Telegram- канале украинцу, который на машине доставил её в Польшу. Через несколько дней посылка неизвестным образом попала в Молдову. А оттуда во второй раз отправилась в Ригу — на этот раз на автобусе.

Она прибыла на автовокзал в ночь на 12 июля. Планировалось, что и в этот раз её заберёт Ковач. Но поскольку он не брал трубку (вроде бы из-за аварии), подключился родственник другого ветерана подводного флота Кацера и позже передал её племяннику Ковача.

17 июля вместе с племянниками Ковач снова доставил в Вильнюс посылку. Они остановились на обочине шоссе, где их ждал мужчина с молодой женщиной, которая сфотографировала их автомобиль (вероятно, для отчёта заказчикам). Следователи считают, что посылку с обочины шоссе забрал тот же завербованный в Telegram украинец. Тот в своем «лексусе» доставил её в Каунас и оставил вместе с машиной возле гаражей.

Re:Baltica известно, что в посылке были четыре чёрные электронные подушки для массажа шеи и плеч, в которые были вставлены заряды самовоспламенения, тюбики со средствами по уходу за телом с нитрометаном и два мобильных телефона.

19 июля к гаражам за посылкой прибыл другой завербованный в Telegram украинец, Владислав Деркавец. Он отвёз её в Вильнюс и в центре города сам активировал вставленные в массажные подушки заряды самовозгорания. Позже он доставил их в гостиницу «Stay Express», где упаковал в четыре отдельные коробки.

На следующий день, 20 июля, Деркавец передал посылки литовцу Шуранову. В тот же день Шуранов под вымышленным именем отправил две посылки с DHL в Великобританию, а две другие — в Польшу. О дальнейшем уже широко сообщалось: первая посылка по пути в Великобританию загорелась на следующее утро в Лейпциге, следующая — под Варшавой, третья — в Бирмингеме. Четвёртую перехватили польские службы безопасности.

Диверсии координируют из «Аквариума»

Это ответвление, которое началось в Латвии и объединило в основном бывших членов советского подводного флота, было частью масштабной диверсионной операции Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Её координировали Telegram-каналы, где решающее значение имели два профиля: «Jarik Deppa» и «Warrior». Партнёры Re:Baltica выяснили, кто скрывается за этими псевдонимами.

Крепко сбит, стрижен под ёжик, глаза впалые — так выглядит 37-летний гражданин РФ Ярослав Михайлов, использовавший аккаунт Jarik Deppa. По Европе он путешествовал с как минимум двумя поддельными паспортами. Известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России с 2015 года разыскивала его за контрабанду оружия, взрывчатых или радиоактивных материалов.

В 2022 году его арестовали и, скорее всего, завербовали. Сейчас Михайлов скрывается от литовских следователей и, возможно, находится в Азербайджане. Европейские службы безопасности считают, что Михайлов с аккаунта в Telegram руководил также попыткой поджога магазина Ikea в Вильнюсе весной прошлого года. Для поджога в Вильнюсе был завербован несовершеннолетний гражданин Украины, который после поджога направился в Ригу, чтобы совершить аналогичное преступление, но по дороге был перехвачен литовскими следователи.

Однако Михайлов не был автором этих диверсий. Решения принимались на более высоком уровне — в стеклянном здании на окраине Москвы, прозванном «Аквариумом». Отсюда управляется второй аккаунт в «Telegram», вовлечённый в диверсию, — Warrior, утверждают источники в европейских спецслужбах. Именно Warrior отдавал приказы Деркавцу, который активировал зажигательные устройства в Вильнюсе.

В «Аквариуме» работает специальное подразделение российской военной разведки, созданное в 2023 году. После вторжения РФ в Украину многие западные страны массово высылали сотрудников российских дипломатических представительств — в том числе офицеров разведки, работавших под дипломатическим прикрытием. Так Кремль потерял свои агентурные сети в Европе, поэтому начал широко использовать удалённую вербовку, в основном через Telegram- каналы. К операциям привлекали временных и легко заменяемых «одноразовых» исполнителей. Это подразделение ГРУ занимается планированием диверсий на Западе.

По данным информационного агентства Associated Press, Россия причастна как минимум к 60 попыткам диверсий в Европе, имевших место с 2022 года — от пожаров на стратегически важных объектах до кибератак и операций военной разведки.

