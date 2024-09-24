Задержание латвийского негражданина в Германии: реакция МИД

Как сообщалось, немецкая полиция задержала латвийца в Баварии, недалеко от границы с Австрией, когда он перевозил в машине семерых мигрантов. Власти Германии сообщили, что 38-летний негражданин Латвии предположительно вез семерых сирийцев из Словении в Германию.

Как сообщила Эглите, как только посольство получит информацию от немецких правоохранительных органов, консульский отдел немедленно проинформирует ответственные учреждения Латвии о задержании мужчины, однако практика показывает, что нарушителям закона в Германии дают возможность связаться с родственниками, не привлекая к этому посольство.

Пресс-секретарь МИД отметила, что консульский отдел в Берлине достаточно регулярно получает от учреждений Германии сообщения о задержании или аресте латвийцев, однако до сих пор не было ни одного случая задержания за контрабанду людей. 16 августа Германия вновь ввела пограничный контроль на всех сухопутных границах для пресечения нелегальной иммиграции.

"МИД известно, что международные организованные преступные группировки активно вербуют в социальных сетях латвийцев, предлагая им работу перевозчиков в таких европейских странах, как Венгрия, Чехия, Хорватия и Польша", - сказала Эглите.

Хотя вербовщики обещают хорошо оплачиваемую работу за перевозку грузов, на самом деле людям приходится ввозить в ЕС иммигрантов из Ирана, Сирии и других стран.

Как подчеркнула представитель МИД, это уголовное преступление, за которое предусмотрены суровые наказания, поэтому министерство настоятельно призывает латвийцев тщательно оценивать любые предложения о работе за рубежом и не соглашаться на легкий заработок. Если у людей возникли подозрения, что им предлагают заняться незаконной деятельностью, нужно обращаться в ближайшее отделение Государственной полиции. Министерство также призывает родственников, которые констатировали, что человек уехал за границу и с ним невозможно связаться, обращаться в полицию с просьбой объявить его в розыск.

