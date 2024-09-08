«Зачем вообще нам миграция?» Она приведёт к «дезинтеграции Евросоюза», пригрозил Орбан

Миграция приведёт к "дезинтеграции" Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу на закрытом экономическом форуме в Черноббьо, на берегу озера Комо, потребовав ужесточить законодательство.

По его словам, миграция, а также гендерные вопросы, занятость и безопасность являются "экзистенциальными" проблемами, стоящими перед ЕС. Сравнивая некогда "щедрую" политику предоставления убежища в Германии с тем, что претворяет в жизнь Будапешт, он подтвердил: "Мы не собираемся впускать [мигрантов]".

"Зачем вообще нам миграция? В Италии и во многих других странах возникла проблема с засильем мигрантов. Как теперь с ними ужиться? Это серьёзная проблема", – отметил, в частности, лидер правоконсервативной партии "Фидес", которому Брюссель ставит в вину националистическую политику и подрыв европейской солидарности.

"Если Брюссель хочет нелегалов, он их получит"

На пресс-конференции в Будапеште госсекретарь МВД Бенс Ретвари поддержал заявления премьера и напомнил о провокационном предложении оплачивать мигрантам билет в один конец – "до Брюсселя".

"Если Европейский союз, Брюссель, хочет заставить Венгрию впустить нелегальных мигрантов, которых мы уже миллион раз останавливали на южной границе Венгрии, то после того, как вступит в силу европейская процедура, мы предложим нелегальным мигрантам – на добровольной основе – бесплатный билет в один конец до Брюсселя", – заявил чиновник.

ЕС заморозил миллиарды евро, предназначенные Венгрии из-за отхода от стандартов в области верховенства закона и демократии, которые распространяются и на миграцию.