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Зачем Украине новое наступление в Курской области: BBC

© BBC 6 января, 2025 18:09

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Резкая активизация украинских войск в Курской области происходит на фоне продолжающегося наступления российской армии в Донбассе и заявлений о взятии ею города Курахово — некогда важного опорного пункта ВСУ к югу от Покровска, сообщает BBC. С чем может быть связано решение украинского командования бросить свои резервы не на отражение российского натиска, а совсем на другое направление?

Последние несколько недель российские военные паблики сообщали о переброске украинских частей на северное направление и возможной подготовке очередного наступления, хотя версии о направлении нового удара выдвигались разные.

С началом операции командование ВСУ ввело режим информационной тишины, требуя от украинских СМИ его соблюдения. Но даже по официальным сообщениям украинского Генштаба заметен масштаб происходящего.

«На Курщине в настоящее время произошло 42 боевых столкновения», — говорится в его сводке за 5 января. При этом на Покровском участке фронта, который до сих пор считался самым горячим, по данным украинского военного ведомства, за сутки произошло 36 боестолкновений.

Обращает на себя внимание и поездка главкома ВСУ Александра Сырского в Курскую область в первый день Нового года, а также срочное прибытие в Курск 5 января замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

На данный момент известно об украинском продвижении со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское и хутора Бердин. Они находятся у трассы, ведущей на областной центр и город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Сообщается и об атаках ВСУ к северо-западу и востоку от Суджи.

При отсутствии значимых результатов первого удара судить о замыслах украинского командования трудно, но события продолжают развиваться.

В августе 2024 года, когда ВСУ вторглись в Курскую область, одной из целей операции называли отвлечение российской армии от наступления в Донецкой области. Эту задачу удалось выполнить лишь частично. Россия была вынуждена стянуть в Курскую область довольно крупные соединения, по данным открытых источников — около 55 тысяч военнослужащих, но наступательные действия на главном направлении в Донбассе не прекратила. Однако и Москве за пять месяцев не удалось решить проблему Курской области.

Нынешняя активизация ВСУ выглядит как попытка нарушить сложившееся относительное равновесие на этом участке фронта, создать серьёзные угрозы другим крупным населённым пунктам Курской области и вынудить российское командование к переброске туда более крупных резервов.

Если замысел действительно заключается в этом и его удастся воплотить, главной проблемой российской стороны может стать вопрос — где взять эти резервы. Значительные силы российской группировки войск «Север» скованы приграничными боями в Харьковской области, другие нужно держать на потенциально опасных направлениях в Брянской и Белгородской областях.

Но если новое наступление ВСУ в Курской области обернётся пшиком, неприятные вопросы могут возникнуть и к украинскому командованию, особенно учитывая то, что ему никак не удаётся стабилизировать фронт на территории Донбасса.

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