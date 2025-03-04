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Зачем Латвии вообще нужно Госагентство занятости: рассказ о поиске работы после 50 лет

Редакция PRESS 4 марта, 2025 08:06

Латышские СМИ 0 комментариев

В рамках публикаций о поиске и оплате работы в Латвии на портале la.lv появилась очередная статья, но в этот раз в ней представлено письмо от читательницы, которая уже долгое время не может найти работу.

«Я хотела бы выразить свою боль и свое мнение о поиске работы. Я не понимаю, зачем Латвии вообще нужно Государственное агентство занятости (NVA). Понятно, что работу придётся искать мне самой, но я уже полтора года как сижу без работы. Я вступила в ряды безработных», - пишет Анда.

Она чувствует, что не получает никакой поддержки в это трудное время. Дело осложняется тем, что она - инвалид и старше 50 лет. Получить субсидированную работу при таких вводных в Латвии сейчас практически невозможно.

«Предлагаемые курсы мне не подходят. Может, это моя вина? В NVA вместо поддержки я получила комплекс неполноценности и вернулась в депрессию, с которой только недавно справилась. Чувствую, что я мешаю им тем, что ищу поддержки. У меня ведь была работа, зачем я с неё ушла? Потому что обстоятельства там были ужасные.  Но другие стиснув зубы работают. Через пару лет мне вообще никто не предложит работу, потому что я уже сейчас так долго безработная», - рассказывает женщина.

До пенсии ей еще работать 11 лет, это в случае, если снова не повысят пенсионный возраст.

«Возможно, моя сестра права, когда говорит, что люди старше 50 лет не подходят и не нужны. Хотя бы отнесите в лес и оставьте там. Если даже молодые люди не могут найти работу...", - жалуется Анда.

Специалист департамента развития и аналитики NVA Дайнис Юконис объясняет, что каждому клиенту агентства предоставляют поддержку и помощь, различные курсы, возможности переквалификации и прочее.

«Целью NVA является оказание оперативной и качественной поддержки безработным, лицам, ищущим работу, и лицам, находящимся под угрозой безработицы, с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и предпочтений. В случае неудачного сотрудничества с агентом по трудоустройству каждый клиент имеет право потребовать смены агента по трудоустройству, обратившись к руководителю филиала или центра обслуживания клиентов», - объясняет Юконис.

Звучит здорово, но задумывается ли кто-то об эмоциональном здоровье соискателя?

Оказалось, что в NVA можно запросить консультацию психолога. Можно также поговорить с карьерным консультантом, кроме того оказывается помощь в составлении CV и мотивационных писем.

Однако на вопрос, легко ли найти работу соискателем в возрасте 50+, эксперт ответил, что это зависит только от работодателей.

«Прежде всего, работодатель сам выбирает работника, который ему нужен, и каждый случай индивидуален. Многие работодатели ценят кандидатов этой возрастной группы, особенно за их опыт, навыки работы, ответственность и надежность.

В течение 2024 года было трудоустроено 14 954 безработных клиента в возрасте 50 лет и старше, в том числе 4 122 человек предпенсионного возраста, а в январе 2025 года - 1 063 безработных клиента в возрасте 50 лет и старше, в том числе 265 человек предпенсионного возраста.

Поиск новой работы для этих кандидатов может затруднить, например, устаревание их знаний или низкий спрос на данную профессию на современном рынке. Клиенты старше 50 лет активно пользуются возможностью смены профессии при помощи курсов, которые предлагает NVA», - объясняет Юконис.

По его словам, большинство (35,1%) выбирают языковые курсы, в том числе курсы госязыка, курсы освоения компьютерной грамотности, 22,1% - профессиональное обучение, - стажировку у работодателя – 19.8% и 7,4% выбирают обучение на международных платформах.

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