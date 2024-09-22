«Зачем дети раньше ходили по школе с ведром?» — родителей рассмешило домашнее задание

Мама, увы, не помнит, что ходила в школу с ведром, поэтому поделилась вопросом на форуме - вдруг у других родителей есть какие-то идеи.

Некоторые комментаторы предположили, что речь шла о дежурных по классу, которые должны были убирать в классе и менялись время от времени.

Еще кто-то поделился опытом - он учился в сельской школе, где до картофельного поля было рукой подать. Это было 40 лет назад, но воспоминаний о ведрах у него нет.

Одна женщина написала, что помнит, как 30 лет назад собирала с классом картошку, аронию и яблоки, но ей ответили, что не в каждой школе такое бывало.

Нашелся и такой комментатор, который заявил (не без иронии), что 30 лет назад в школу надо было носить с собой портфели - ведра альтернативой не являлись.

Многих заинтересовала мотивация учительницы, задавшей этот вопрос. Они попросили маму поделиться правильным ответом, когда он выяснится.

На портале la.lv эта статья дополнена опросом. На вопрос, ходили ли вы примерно 30 лет назад по школе с ведром, большинство (47%) ответило "нет", 36% - "да, когда наступала моя очередь убирать класс", 6% - "да, при сборе даров природы". 5% не помнят, было ли такое, по 2% ответили: "да, но по другой причине" и "иногда, когда хотелось". По 1% ответов приходятся на варианты "да, но не помню, почему" и "да, я использовал(-а) его вместо портфеля".