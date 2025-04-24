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Забор остается забором: Латвия покажет павильон с «Пейзажем обороны» на Венецианской биеннале (1)

Редакция PRESS 24 апреля, 2025 18:04

История и культура 1 комментариев

LETA

С экспозицией латвийского павильона под названием «Пейзаж обороны» на Венецианской архитектурной биеннале планируется показать, как формируется безопасность в пограничном ландшафте, рассказала агентству LETA архитектор и исследователь из SIA "Sampling" Лиене Якобсоне.

Уже три года Украина борется за свою свободу, но для стран, находящихся дальше от России и Украины, понять эту войну сложнее. Якобсоне подчеркнула, что это была одна из причин, почему команда решила говорить на эту тему — жители Западной Европы в повседневной жизни не задумываются о войне. По словам архитектора, с начала войны в Украине прошло уже три года, но внимание к ней "почти отсутствует".

«Мы осознаем, что привлечение внимания к тому, что строительство границ сегодня больше осуждается, чем поддерживается с гуманистической точки зрения, неизбежно», — сказала исследователь.

Якобсоне привела пример границы с забором между Мексикой и США, которая была построена по совсем другим причинам. Латвия строит свою границу с совершенно иной целью — чтобы защититься от реальной военной угрозы, но если смотреть поверхностно — забор остается забором.

«Мы действительно хотим обратить внимание на то, что наш случай — другой. У нас неизбежная ситуация. Забор нужно строить, чтобы защитить не только себя, но и остальную Европу, а также целостность Европы, ведь Латвия — это член Европейского Союза и НАТО», — сказала архитектор.

В латвийском павильоне посетители смогут услышать истории людей, живущих у границы. По словам Якобсоне, эти рассказы были необходимы, чтобы придать экспозиции серьезную глубину.

Архитектор отметила, что Венецианская биеннале — это мероприятие, где представлено сотни экспозиций, и люди пробегают их бегло — что-то запоминается, что-то нет. Чтобы привлечь внимание, нужно сделать что-то такое, что заставит остановиться. По ее мнению, разные элементы экспозиции должны интриговать и вызывать вопросы — что это и что это означает?

Она рассказала, что, возможно, кто-то посмотрит видео, кто-то прочитает хотя бы пару историй. Она подчеркнула, что в тот момент, когда внимание посетителя захвачено, можно начинать серьезный разговор о теме экспозиции. В павильоне будут различные объекты, в том числе реальные объекты, связанные с обороной, выполненные в ярко-неоновом желтом цвете в натуральную величину.

Также на экранах будут видеорассказы — отсылка к контрольной панели видеонаблюдения, где видно множество экранов с кадрами из разных мест. Якобсоне пояснила, что наблюдение в приграничной зоне чрезвычайно интенсивное. Камеры фиксируют всех, кто направляется в сторону границы.

«Наблюдение ощущается — оно охватывает даже самые тихие, однообразные улочки маленьких деревень. Это один из аспектов, с которым местные жители вынуждены жить», — сказала Якобсоне.

Министр культуры Агнесе Лаце заявила, что Венецианская международная биеннале архитектуры и современного искусства — это мероприятия мирового значения, которые широко распространяют послания Латвии по всему миру. Она отметила, что экспозиция этого года «Пейзаж обороны» поднимает очень конкретную, но в то же время актуальную тему — роль и ответственность Латвии в контексте европейской обороны. Она отражает геополитическую реальность на восточной границе и то, как она становится частью более широкой системы безопасности.

Авторами экспозиции «Пейзаж обороны» являются кураторы Якобсоне и Илка Рубия, архитекторы SIA "Sampling" Мантенс Девринтс, Солвита Карклина, Зане Саулите-Звайгзне и архитекторы SIA "Nomad architects" Мария Катрина Дамбе и Флорианс Бетатс. Комиссаром латвийского павильона выступает архитектор Янис Дрипе, представляющий интересы Министерства культуры.

Основные расходы на создание латвийской экспозиции и аренду помещений в исторических залах Арсенала «Artigleria» в Венеции покрывает Министерство культуры.

Тема 19-й Международной архитектурной выставки Венецианской биеннале — «Интеллект. Природный, Искусственный, Коллективный» — призывает прислушаться к голосу интеллекта мира, мыслить шире о среде обитания, экспериментировать, соединяя разные виды интеллекта и адаптируясь к переменам времени.

В 2025 году Латвия уже в одиннадцатый раз будет представлена с национальным павильоном на Венецианской архитектурной биеннале. В этом международном форуме Латвия участвует с 2002 года.

Венецианская архитектурная биеннале — одна из самых значимых архитектурных выставок в Европе и мире, проводится один раз в два года. 19-я архитектурная выставка пройдет с 10 мая по 23 ноября.

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