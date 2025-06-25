За время весенней сессии Сейм в принял 57 законов: кто выступал чаще всех?

Как сообщили в пресс-службе Сейма, за это время депутаты собрались на десять заседаний, в том числе на одно внеочередное и одно торжественное.

На рассмотрение комиссий за это время было передано 44 законопроекта, 21 из которых внес Кабинет министров, 11 - депутаты Сейма, 11 - парламентские комиссии, а один законопроект внес президент.

Работая с поданными законопроектами и рассмотрев их во втором и третьем чтениях, Сейм дал оценку в общей сложности 688 предложениям.

В ходе весенней сессии на заседаниях парламента больше всех выступали: Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") - 18 раз; представляющие Национальное объединение Александр Кирштейнс - 17 раз, Янис Домбрава - 16 раз, Артур Бутанс - 14 раз; Андрей Целяпитерс и Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте") - по 14 раз; Андрис Кулбергс и Ингмарс Лидака ("Объединенный список") - каждый 13 раз; Скайдрите Абрама - 11 раз; Эдгар Таварс и Юрис Вилюмс ("Объединенный список") - каждый десять раз.

Сейм закрыл весеннюю сессию этого года 20 июня, а осеннюю сессию начнет 1 сентября.

В промежутках между сессиями Сейма по необходимости может быть созвана внеочередная сессия.