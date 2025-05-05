За убытки из-за неполученных сообщений на э-адрес можно получить компенсацию; кому она полагается?

Э-адрес - это электронный адрес на портале latvija.lv, через который госучреждения ведут переписку с жителями Латвии.

После подачи запроса на получение компенсации заявитель получит административное решение Министерства умной администрации и регионального развития (VARAM) с указанием размера компенсации и времени ее выплаты. Решение будет выслано на электронную почту или э-адрес заявителя. Решение комиссии по компенсациям можно будет обжаловать в Административном суде.

Комиссия, рассматривающая запросы, будет работать, пока не будут рассмотрены вс полученные заявления. Выплаты также будут длиться весь 2025 год.

Компенсацию не дадут, если:

- пользователя э-адреса информировали о штрафе другим способом - по электронной или обычной почте;

- наложение штрафа было предсказуемым (например, если речь о плате за въезд в Юрмалу, полисе OCTA, виньетке, налоге на недвижимость);

- нет доказательств ущерба.

Заявки на получение компенсации можно подавать до 11 декабря 2025 года.