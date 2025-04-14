"Представьте себе: выпускник медицинского университета, который прошел 5 или 6 лет сложной учебы, выходит на рынок труда и видит, может быть, что его одноклассник без образования, который ремонтирует квартиры, а сейчас эта цена - от 130 до 150 евро "на руки", а многие зарабатывают даже 200 евро, тогда он [молодой врач] эти годы спустя задает вопрос - хочу ли я получать наполовину меньше, чем они? Поэтому они, более способные, и уезжают", - заявляет Широв в эфире TV24 в программе Dr. Apinis.

Ситуация усугубляется еще и инертностью системы подготовки кадров в медицине: для пополнения дефицита врачей, по оценке Широва, понадобится минимум десять лет. А острый кадровый голод ощущается уже сейчас.

Широв подчеркивает: если государство действительно хочет сохранить квалифицированные кадры и обеспечить стабильность системы здравоохранения, надо начинать с самого главного - справедливой оплаты труда. "Если мы хотим хотя бы в какой-то мере стабилизировать систему здравоохранения, надо начинать с того, что врачам надо платить", - уверен он. Молодые врачи должны быть уверены, что их старания и годы учебы были ненапрасными.

Когда-то, 30 лет назад, были опасения, что врачей в стране слишком много. На сегодня ситуация диаметрально противоположна. И если срочно не принять меры, Латвия рискует остаться без молодых специалистов, способных поддерживать и развивать здравоохранение на достойном уровне.