Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

«За ремонт квартиры вдвое больше платят!» Почему латвийское здравоохранение теряет специалистов (3)

TV24 14 апреля, 2025 07:50

Новости Латвии 3 комментариев

В латвийской системе здравоохранения по-прежнему остается актуальной проблема утечки молодых специалистов за границу. По словам председателя правления Огрской районной больницы Дайниса Широва, одна из главных причин этого - несоразмерно низкая оплата труда молодых врачей в сравнении с работниками менее квалифицированных профессий.

"Представьте себе: выпускник медицинского университета, который прошел 5 или 6 лет сложной учебы, выходит на рынок труда и видит, может быть, что его одноклассник без образования, который ремонтирует квартиры, а сейчас эта цена - от 130 до 150 евро "на руки", а многие зарабатывают даже 200 евро, тогда он [молодой врач] эти годы спустя задает вопрос - хочу ли я получать наполовину меньше, чем они? Поэтому они, более способные, и уезжают", - заявляет Широв в эфире TV24 в программе Dr. Apinis.

Ситуация усугубляется еще и инертностью системы подготовки кадров в медицине: для пополнения дефицита врачей, по оценке Широва, понадобится минимум десять лет. А острый кадровый голод ощущается уже сейчас.

Широв подчеркивает: если государство действительно хочет сохранить квалифицированные кадры и обеспечить стабильность системы здравоохранения, надо начинать с самого главного - справедливой оплаты труда. "Если мы хотим хотя бы в какой-то мере стабилизировать систему здравоохранения, надо начинать с того, что врачам надо платить", - уверен он. Молодые врачи должны быть уверены, что их старания и годы учебы были ненапрасными.

Когда-то, 30 лет назад, были опасения, что врачей в стране слишком много. На сегодня ситуация диаметрально противоположна. И если срочно не принять меры, Латвия рискует остаться без молодых специалистов, способных поддерживать и развивать здравоохранение на достойном уровне.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3) 20 реакций
Комментарии (3) 20 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (3)

Важно 20:50

Важно 3 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (3)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 3 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (3)

Важно 20:40

Важно 3 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (3)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 3 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (3)

Важно 20:18

Важно 3 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (3)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 3 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (3)

Важно 20:09

Важно 3 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать