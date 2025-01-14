За расследование дела с полетами дронов над аэропортом может взяться Служба госбезопасности

В понедельник, 13 января, в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения. Все они были связаны с обнаруженными полетами беспилотных летательных аппаратов на территории аэропорта «Рига», что представляло существенную угрозу полетам воздушных судов гражданской авиации.

По информации, имеющейся в распоряжении CAA, в полетах использовалось более одного беспилотника. Из-за ограничений рейс airBaltic София-Рига и рейс Wizzair Кутаиси-Рига были перенаправлены в альтернативный аэропорт в Вильнюсе, а рейс Finnair Хельсинки-Рига вернулся в Хельсинки.

Имеющаяся в распоряжении CAA информация указывает на то, что полеты беспилотников могли быть преднамеренно осуществлены с целью поставить под угрозу безопасность полетов гражданских воздушных судов или намеренно нарушить работу латвийского сектора гражданской авиации, поэтому CAA обратилось в Государственную полицию и в Службу государственной безопасности с просьбой расследовать вчерашние события в рамках уголовного производства.