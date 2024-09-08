За прошедшие сутки три жителя Латвии погибли от пожаров

В 0:48 поступил вызов в Талсинский край, где открытым пламенем горел жилой дом площадью 130 кв.м, при этом частично обрушилась крыша.

Пожарные спасли из горящего здания одного человека, еще один эвакуировался своими силами, однако во время тушения в здании были найдены тела двух погибших.

Работа на месте происшествия завершилась в полшестого утра.

В 5:22 пожарные выехали в Лимбажский край, где горели дровяной сарай площадью 2 кв.м, дрова площадью 3 кв.м и костер площадью 1 кв.м.

До прибытия пожарных из горящего сарая своими силами выбрался человек, однако на момент их приезда он уже скончался.

Всего за прошедшие сутки в ГПСС поступило 77 вызовов: 26 на тушение пожаров, в том числе два лесных, 29 на спасательные работы, еще 28 вызовов оказались ложными.

(Фото иллюстративное.)