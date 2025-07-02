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Свой народ, своя земля на последнем месте: почему Pietiek заговорил об «оккупационной власти» (3)

Редакция PRESS 2 июля, 2025 08:42

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«В политическом пространстве у нас доминирует левая/красная идеология, - пишет Гунтарс Витолс на портале Pietiek.com. - Мы обсуждаем фактически только как и сколько кому перераспределить, чтобы было по справедливости, и вообще ищем самого справедливого из справедливых, потому что, как нам кажется, проблема в несправедливых людях у власти.

Извечная коллизия: хорошие крестьяне, плохой барин. А вот если бы пришел хороший, честный, «правильный большевик», то ой что было бы! Кисельные реки, молочные берега. Разделка пойманной рыбы и то, кому какой кусок достанется, - единственная широко обсуждаемая в политике тема. Ибо работа работой, а обед по расписанию.

Мне ближе дургой подход – дайте удочку, а не рыбу, тогда рыбу люди сами себя наловят. Но для этого нужна правая политика, а мы увлеклись соблазном распределения». Но есть две дополнительные проблемы – «братки» и «оккупационная власть».

Начну с первой. Нации разваливаются, когда не работают институты, включая институты безопасности. Одна из основных функций государства — обеспечение правопорядка, чтобы не было как в сериале про наркобарона Пабло Эскобара. Вы договорились, все обсудили, пришгли на сделку, а вам тупо пустили пулю в голову и забрали чемодан с деньгами. Так работает Cosa Nostra, рыночная экономика так не работает.

Если у тебя не работают механизмы умиротворения братков с помощью решеток на окнах, то они захватят власть. А остальные встроятся в систему. Многие из тех присосавшихся к бесчисленным коррупционным схемам лицемеров и карьеристов, ежедневно мелькающих в телевизоре в свободное время, и губящих страну в рабочее, вовсе не родились преступниками. Но если в стране не работает борьба с коррупцией, точнее работает по принципу «ничего не обнаружили... и не собираемся», то результат будет только один. В результате отрицательного отбора во власти сосредоточатся братки. Таких в любом обществе небольшой процент, но зато именно они и всплывут на вершину счастья.

В этой связи обратим внимание на одну вещь. Когда поклонники левой идеологии пытаются защитить ее, то в качестве аргумента приводятся случай «дикого капитализма» - посмотрите, мол, что наделали братки: Рексис Парексис и прочие миллиарды, и все это не заканчивается, а продолжается в бесчисленных райлбалтиках.

Но это же не правая политика – это политика братков. Это системная проблема - следствие отсутствия борьбы с коррупцией.

Теперь что касается оккупационной власти.

Наше правительство действует как коллаборационисты оккупационной власти. В чьих интересах оно работает? Давайте посмотрим на представленные обществу достижения. К примеру, молниеносное внедрение различных директив и регламентов [из Брюсселя] «в самом правильном виде». В чьих интересах это делается, если результатом чаще всего являются дополнительные платежи или налоги, создание самых невыгодных для Латвии условий, даже без оценки – оно нам нужно или нет.

Иммиграция? Согласны на квоты. Зеленый курс для одной из самых зеленых стран ЕС – Латвии? Да, да, да-да-да! Вырубка лесов для установки иностранных ветряков – это кому нужно? Точно не нам. Выдача людей на растерзание иностранным банкам после кризиса 2008 года? Исполнительный механизм оккупационной власти.

Свой народ, своя земля на последнем месте с списке интересов. А что на первом? То, что все исполнители как один спешат получить пенсию в Брюсселе. Ведь не им самим придется наслаждаться тем, что они наделали своему народу».

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Комментарии (3) 17 реакций
Комментарии (3) 17 реакций
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