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За неделю электричество в Латвии подорожало почти в 3 раза: от повышения цен страдает вся Балтия

© LETA 7 октября, 2024 17:16

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Из-за прохладной погоды и снижения производства оптовая цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла почти в три раза, что является самым высоким показателем в нынешнем году.

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла в 2,8 раза и составила 131,19 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители AS "Latvenergo". Средние оптовые цены на электроэнергию в странах Балтии также составили 131,19 евро за МВтч. В Латвии и Эстонии стоимость электричества увеличилось в 2,8 раза, а в Литве - почти в три раза. В Финляндии стоимость электроэнергии выросла в 4,4 раза и составила 109 евро за МВтч. В Польше средняя цена на электроэнергию составила 116,90 евро за МВтч, а в Германии - 72,38 евро за МВтч.

На рост цен в основном повлияло падение на 19% выработка энергии ветряными электростанциями, а также изменения на рынках энергоносителей, связанные с увеличением потребления в начале холодного сезона 2019 года. год и эскалация боевых действий на Ближнем Востоке.

Руководитель Отдела развития рынка Litgrid Айсте Красаускене сказала, что одной из причин самой высокой цены на электроэнергию с января этого года в Литве является значительное изменение погоды в регионе.

«После рекордов производства энергии ветра в конце сентября в первую неделю октября производство энергии ветра упало более чем на две трети (...), с наступлением холодов потребление электроэнергии выросло до 233 гигаватт-часов (ГВт-ч), в последний раз такое высокое потребление было в конце апреля», - сказала Красаускене для пресс-релиза.

Кроме того, по ее словам, высокая цена на электроэнергию обусловлена ремонтом ядерных реакторов в Финляндии и тепловых электростанций в странах Балтии. 

"Хотя несколько электростанций в октябре еще будут ремонтироваться в рамках подготовки к зиме, второй реактор АЭС "Олкилуото" в Финляндии, запущенный в воскресенье, увеличил поставки в регионе на 725 мегаватт», - добавила Красаускене.

 

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