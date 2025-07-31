Зутис написал в X:

«Когда нужно было отобрать у Кениньша ресторан — приехали 7 полицейских экипажей, а сегодня, когда ему побили стёкла и повредили машину — полиция дважды сбросила звонок.»

В продолжении своей публикации, Зутис пообещал денежное вознаграждение за помощь в поимке тех, кто повредил машину спортсмена: «1000 евро тому, кто приведёт нас к человеку, ответственному за это»

Также он язвительно добавил:

«С другой стороны, может мне надо поссать рядом с разбитой машиной в Старой Риге — спорим, приедут сразу несколько патрулей?» — Зутис не скрывая иронии по поводу работы полиции.

Напомним, что хоккеист Роналдс Кениньш уже несколько лет работает в сфере общественного питания. Недавно СМИ сообщали о его конфликте с бизнес-партнёром и арендатором помещений ресторана Table 7, в результате чего в ситуацию вмешивалась полиция.