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За «голову» вандала объявлена награда: 1000 евро! Разбита машина ресторатора и хоккеиста Кениньша (1)

Редакция PRESS 31 июля, 2025 18:22

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LETA

Боксёр Кристапс Зутис в социальной сети X выразил возмущение по поводу ситуации, которая затронула хоккеиста Роналдса Кениньша. Совсем недавно спортсмен открыл новый ресторан в Старой Риге, однако сегодня его автомобиль подвергся нападению неизвестных вандалов — были разбиты окна и нанесён существенный ущерб. Поведение полиции вызвало удивление.

Зутис написал в X:
«Когда нужно было отобрать у Кениньша ресторан — приехали 7 полицейских экипажей, а сегодня, когда ему побили стёкла и повредили машину — полиция дважды сбросила звонок.»

В продолжении своей публикации, Зутис пообещал денежное вознаграждение за помощь в поимке тех, кто повредил машину спортсмена: «1000 евро тому, кто приведёт нас к человеку, ответственному за это»

Также он язвительно добавил:
«С другой стороны, может мне надо поссать рядом с разбитой машиной в Старой Риге — спорим, приедут сразу несколько патрулей?» — Зутис не скрывая иронии по поводу работы полиции.

Напомним, что хоккеист Роналдс Кениньш уже несколько лет работает в сфере общественного питания. Недавно СМИ сообщали о его конфликте с бизнес-партнёром и арендатором помещений ресторана Table 7, в результате чего в ситуацию вмешивалась полиция.

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