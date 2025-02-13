За год увеличилось число студентов: кто и на кого учится в Латвии?

В 2024/2025 учебном году высшее образование получают 74 800 студентов против 74 000 в предыдущем академическом году. В статистическом ведомстве также отмечают, что последние 20 лет число обучающихся демонстрирует тенденцию к снижению.

Данные также свидетельствуют о том, что в Латвии выросло число мобильных студентов, или лиц, которые получили предыдущее образование за пределами Латвии и в Латвии учатся с целью получения высшего образования определенного уровня, - таких 11 000. Упомянутые студенты получили прежнее образование преимущественно за пределами Европейского союза (ЕС), а в Латвии предпочли продолжить образование в области социальных наук, коммерческих наук, правоведения, здравоохранения и социального благосостояния, а также естественных наук, информационных технологий (ИТ) и математики.

В статистическом управлении отмечают, что в 2024/2025 академическом году в латвийские вузы принято 29 200 студентов, что на 1%, или 286 студентов, больше, чем в предыдущем академическом году. В том числе 58,8% принятых студентов были женщинами. Число принятых студенток выросло на 4%, или на 695, а число принятых студентов-мужчин сократилось на 3,4%, или на 409 студентов.

Данные также свидетельствуют, что 55,4% начали обучение по бакалаврским программам, 22,7% - магистерским, 19,1% - по программам высшего профессионального образования первого уровня (колледжа), 2,7% - по программам докторского уровня. Из всех студентов 74,5% начали очное обучение, а 25,5% - обучение неполного времени.

Большинство студентов (57,2%) начали обучение за счет личных средств, а 42,8% - за счет средств госбюджета. Почти половина, или 47,8% принятых студентов, начавших обучение на личные средства, выбрали программы социальных наук, коммерческих наук и права, а за счет средств госбюджета в основном осваивают программы здравоохранения и социального благосостояния (18,6%) и инженерных наук, производства и строительства (17,4%).

С 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года степень или квалификацию получили 13 500 студентов, что меньше на 4,3%, или 577 человек, чем за предыдущий период. В том числе 33,9% студентов (4600) получили степень по социальным наукам, коммерческим наукам и праву, а 19,9% (2700) - в сферах здравоохранения и социального благосостояния. Обучение по программам естественных наук, математики и информационных технологий прошли 10,1% от общего числа выпускников, или 1400.

В 2024/2025 академическом году наибольший прирост числа принятых студентов пришелся на программы сферы образования - на 20,5%, а также сферы услуг - на 19,9%. В сфере образования 87,4% от общего числа принятых были женщины, однако по сравнению с предыдущим академическим годом число принятых мужчин в этой сфере выросло на 48,5%, или на 144 студента.

Самое значительное сокращение числа принятых студентов было на программах инженерных наук, производства и строительства - на 25,2%, или 894 студента, а также на сельскохозяйственных учебных программах - на 7,2%, или 30 студентов. Наибольшее сокращение числа принятых мужчин было отмечено в сфере инженерных наук, производства и строительства - на 29,6%, или на 767 студентов.

За последние 10 лет выбор учебных программ при поступлении в высшие учебные заведения существенно не изменился, отметили в ЦСУ. И в этом академическом году каждый третий принятый студент выбрал программы социальных наук, коммерческих наук и права (34,1%), следуют программы здравоохранения и социального благосостояния (17,3%) и инженерные науки, производство и строительство (12,1%). При этом наименьший интерес был к программам сельского хозяйства (1,4%) и гуманитарным наукам и искусству (7,2%).

По программам бакалаврского уровня обучаются 56,7% студентов, или 42 400, магистерские программы осваивают 22,2%, или 16 600 человек, в колледжах учатся 16,8%, или 12 500 человек, а программы докторского уровня проходят 4,3%, или 3200 студентов. По сравнению с предыдущим годом число студентов выросло на магистерских программах - на 2%, на бакалаврских программах - на 1,7%, однако сократилось число обучающихся в колледжах - на 2,1%, а также осваивающих программы докторского уровня - на 1%.

В этом академическом году 58,8% обучающихся - женщины. В группах различных образовательных программ доля женщин и мужчин в последние годы также оставалась схожей. Наибольшая доля женщин по-прежнему наблюдается в программах сферы образования - 92,5% от общего числа обучающихся, в сферах здравоохранения и социального благосостояния - 80,7%. Хотя программы сферы образования изучают 485, или 1,6% от всех обучающихся мужчин, по сравнению с предыдущим годом число мужчин на этих программах выросло на 38,6%, или на 135 студентов.

Мужчины на протяжении многих лет тоже предпочитают учиться по определенным программам, отметили в статистическом ведомстве. Доля мужчин неизменно наиболее высока на инженерных, производственных и строительных программах - 72,7%. Большая доля мужчин приходится и на программы естественных наук, математики и информационных технологий - 71,2% от общего числа обучающихся.

Как и 10 лет назад, каждый третий обучающийся осваивает программы сферы социальных наук, коммерческих наук и права - 33,7%, или 25 200 студентов. Вторая по популярности группа - программы здравоохранения и социального благосостояния, которые осваивают 19,3%, или 14 500 человек. За последние 10 лет именно на программах социальных наук, коммерческих наук и права наблюдается наибольшее сокращение числа обучающихся - 10 400 студентов, а наибольший прирост пришелся на программы здравоохранения и социального благосостояния - 3800 студентов.

В начале 2024/2025 академического года в Латвии обучение обеспечивают 48 высших учебных заведениях, из которых 26 - высшие школы, 22 - колледжи, тогда как в начале 2023/2024 академического года обучение проходило в 28 высших школах и 24 колледжах.

Большинство студентов (77,4%) выбрали обучение в государственных вузах и колледжах, а в частных учебных заведениях учатся 22,6%. В каждом из трех крупнейших государственных университетов Латвии - Латвийском университете (ЛУ), Рижском техническом университете (РТУ) и Рижском университете им. Страдиньша (РУС) - более 10 000 обучающихся, что составляет 54% от общего числа студентов. В 35 высших учебных заведениях число студентов не превышает тысячи человек, в семи их менее 100.

В начале 2024/2025 академического года общая численность избранного академического персонала (на основной работе) в латвийских учреждениях высшего образования составила 4884, что чуть меньше, чем годом ранее (в 2023 году - 4895). Большую часть академического персонала составили доценты - 1243, или 25,5%, ведущие исследователи и исследователи - 1206, или 24,7%, а также лекторы - 1069, или 21,9%.

Данные свидетельствуют о том, что 55,1% академического персонала - женщины. По должности более выраженный женский перевес наблюдается среди лекторов, то есть 64,8%, или 693 лектора - женщины, среди доцентов женщин 56,7% (705), среди ассистентов - 54,1% (79), среди ассоциированных профессоров - 54% (319). В свою очередь, небольшой перевес мужчин наблюдается среди профессоров - 52,3% (329), а также в числе ведущих исследователей и исследователей - среди них 607 мужчин, что составляет 50,3%.

Из академического персонала 25,2%, или 1232 работника, старше 60 лет, а 10% - младше 30 лет.

В 2024/2025 академическом году обучение в высших учебных заведениях Латвии начали 3900 мобильных студентов. На пять процентных пунктов выросла доля женщин среди принятых мобильных студентов, то есть 35,3% принятых составляют женщины. В том числе из принятых студенток 30,5% (421 студентка) - родом из Индии.

Всего сейчас в Латвии обучается 11 000 мобильных студентов, что на 6,1%, или 639 студентов, больше, чем год назад. Это самый значительный рост числа мобильных студентов с 2019 года, отмечают в статистическом ведомстве.

Данные также свидетельствуют, что 55,7% всех мобильных студентов учатся по программам магистерского уровня, а 40,8% осваивают бакалаврские программы. Из общего числа мобильных студентов 38,7% учатся по программам социальных наук, коммерческих наук и сферы права, следуют сфера здравоохранения и социального благосостояния (28,9%) и естественные науки, математика и информационные технологии (14,1%).

72,9% мобильных студентов получили предварительное образование за пределами ЕС, в том числе 27,9% всех мобильных студентов ранее учились в Индии, 9,6% - в Узбекистане, 9% - в Швеции, 7% - в Украине, 6,8% - в Германии.

Среди мобильных студентов больше мужчин (61,7%), чем женщин (38,3%). Больше мужчин, чем женщин, приезжают учиться из стран, расположенных за пределами ЕС: Узбекистана (85,7% узбекских студентов - мужчины), Индии (75,4%) и Украины (62,9%). А из стран ЕС больше приезжают учиться женщины (62,5%): женщины составляют 61,9% среди мобильных студентов из Швеции, 61,5% - из Германии и 72,4% - из Финляндии.

Более половины, или 52,1% мобильных студентов, обучаются в РУС, а именно, 27,2% (3008 человек), в РТУ - 24,9% (2751). Большинство мобильных студентов РТУ (97%) получили образование за пределами ЕС, и каждый третий студент (36,8%) там осваивает программы социальных наук, коммерческих наук и права. При этом 76% мобильных студентов РУС получили прежнее образование в одной из стран ЕС, при этом почти все (97,5%) учатся на учебных программах здравоохранения и социального благосостояния.