За два дня в Латвии установлено 26 новых рекордов жары

Во вторник было побито семь рекордов, в среду - семь. Во вторник самая высокая температура воздуха была зарегистрирована в Скривери и Бауске - соответственно +29,1 и +29,4 градуса. Также были побиты прежние температурные рекорды в Даугавпилсе, Гулбене, Екабпилсе, Мадоне и Резекне.

В среду рекорд жары для 4 сентября был побит на 19 метеостанциях. На пяти метеостанциях - в Бауске, Добеле, Елгаве, Павилосте и Вентспилсе - была зафиксирована температура выше +29 градусов, в том числе в Бауске она достигла +30 градусов.

Предыдущий рекорд жары для 4 сентября в Латвии составлял +28,9 градуса и был зарегистрирован в Лиепае в 2002 году.

Среднесуточная температура воздуха в стране в среду составила чуть менее +21 градуса, что на шесть градусов выше нормы.

По мере ослабления жары в ближайшие дни новых температурных рекордов будет меньше, но на следующей неделе их число может вновь возрасти.

По прогнозам синоптиков, сухая и преимущественно ясная погода сохранится до начала следующей недели, с середины недели увеличится вероятность осадков, но по-прежнему будет тепло.