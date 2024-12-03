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За доброе дело — налоговые льготы: Ринкевич призывает охотнее помогать работникам с покупкой лекарств

© Lsm.lv 3 декабря, 2024 15:21

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Глава государства Эдгар Ринкевич подал в Сейм поправки к Закону о подоходном налоге с населения (ПНН), призванные мотивировать работодателей льготами, чтобы они охотнее помогали работникам (либо иждивенцам работников) с покупкой лекарств, информирует офис президента, сообщает LSM+.

Поправки предусматривают, что суммы, потраченные на эти цели работодателем, не будут облагаться ПНН и соцвзносами. В документе используется более всеобъемлющий термин «медицинские технологии», подразумевающий не только медикаменты как таковые, но и используемые для лечения методы и медицинские приспособления.

«Многие жители Латвии сталкиваются с финансовыми трудностями при приобретении необходимых медикаментов, особенно пациенты с тяжелыми и редкими заболеваниями, препараты для лечения которых дороги и требуются в течение длительного периода времени. Трудности с обеспечением доступности лекарств могут продлить выздоровление, что неизбежно влияет на доступность рабочей силы и производительность труда.

В свою очередь, уход за иждивенцами может повлиять на способность полноценно присутствовать на рынке труда. Один из способов внести вклад в преодоление этих трудностей и сохранение ресурсов рабочей силы — это мотивировать работодателей добровольно помогать своему работнику или его иждивенцу в покрытии расходов на лекарства.

Однако действующее сейчас правовое регулирование такой мотивации не способствует, потому что возможная финансовая поддержка работодателя работнику на приобретение лекарств облагается налогом», — указал Эдгар Ринкевич в письме президиуму Сейма.

По замыслу главы государства, налоговая льгота будет достаточно привлекательной для работодателей, чтобы те охотнее поддерживали своих сотрудников в приобретении лекарств, в том числе инновативных медикаментов, и улучшит доступность медицинских технологий для трудящихся в случаях, когда государство не компенсирует или только частично компенсирует стоимость дорогих препаратов и прочих средств, необходимых для лечения или самих работников, или лиц на их иждивении.

Ринкевич также призвал Сейм позаботиться о других механизмах, которые сделали бы лечение заболеваний более доступным для населения, учитывая ограниченные возможности госбюджета в 2025 году.

Поправки еще предстоит рассмотреть парламенту.

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