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За бегство от полиции водителям грозит уголовная ответственность: Сейм утвердил поправки

© LETA 15 мая, 2025 13:42

Новости Латвии 0 комментариев

Valsts policija

Водители транспортных средств, которые совершают побег или агрессивное вождение после того, как должностное лицо компетентного органа повторно потребовал остановить транспортное средство, могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусматривают поправки, принятые в четверг в окончательном чтении в Сейме.

Председатель Юридической комиссии, ответственной за продвижение законопроекта в Сейме, Андрей Юдин (JV) подчеркивает, что основная цель поправок – удержать водителей транспортных средств от таких нарушений и защитить общество.

«Бегство, выражающееся в агрессивном вождении, угрожает не только здоровью и жизни самого водителя и пассажиров транспортного средства, но и других участников дорожного движения и пешеходов. Траекторию движения агрессивного водителя предсказать трудно или даже невозможно, а предотвратить тяжелые последствия — практически невозможно», — говорит Юдин.

Водитель транспортного средства может быть наказан лишением свободы на срок до двух лет, временным лишением свободы, пробацией, общественными работами или штрафом с лишением права управления транспортным средством на срок до пяти лет.

В настоящее время как за агрессивное вождение, так и за неподчинение повторенным или неоднократным требованиям сотрудника правоохранительных органов остановить транспортное средство предусмотрена административная ответственность. Сочетание этих двух правонарушений является более опасным, и за него необходимо предусмотреть уголовную ответственность, отмечает Юдин.

Одновременно с поправками к Уголовному кодексу, в закон «О вступлении в силу и порядке применения Уголовного кодекса» и в Административном законе о ответственности также приняты предложения, предусматривающие совершенствование ответственности за нарушение санкций, установленных ООН, Европейским Союзом, другими международными организациями или национальных санкций Латвии.

Также, с учетом современной практической ситуации, были усовершенствованы положения о ввозе, передаче и хранении запрещенных веществ и предметов в местах временного содержания и заключения. В частности, максимальный срок лишения свободы за передачу запрещенных предметов увеличен с одного до двух лет.

Закон дополнен положениями, устанавливающими уголовную ответственность за передачу запрещенных средств связи, предусматривая за это лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Поправки вступят в силу 10 июня.

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