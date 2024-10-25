За 3 года 500 ревизий и запросов! Муниципалитеты в шоке от госуправления

Все приглашенные на него главы самоуправлений признали, что реформа краев была необходима, поскольку в значительной части самоуправлений сокращается численность жителей. Однако реорганизовать краевые учреждения путем сокращения должностей не так-то просто, если государство делегирует самоуправлениям дополнительные функции.

Для их выполнения самоуправления должны не только найти финансирование в своих бюджетах, но и нанять новых работников, поскольку появились дополнительные обязанности, заявил на заседании глава Лудзенской краевой думы Эдгар Мекшс.

Янис Байкс, руководитель второго крупнейшего в Латвии края - Валмиерского - был еще жестче, поскольку за три года после создания Валмиерского края государственные учреждения провели в крае 500 ревизий, проверок, присылали запросы. Несколько сотрудников только тем и занимаются, пишут ответы и отчеты.

"От всего этого нет никакой обратной связи. Мы тратим на это непомерное количество времени и ресурсов, но это совершенно бесполезно. Позвольте нам, наконец, работать", - сказал Байкс.

Главы местных самоуправлений дали понять, что местные власти справляются со своими обязанностями, но проблемы им создают госструктуры, которые не координируют свою деятельность с самоуправлениями.

Не реализована и обещанная 13-м Сеймом программа улучшения дорог, которая была предпосылкой создания крупных краев, чтобы жители из самых отдаленных мест могли добираться до административного центра, а также в школы после реформы школьной сети.

Хорошие дороги нужны и предпринимателям, для которых это одно из первых условий для инвестиций.

(Latvijas Avīze)