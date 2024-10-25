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За 3 года 500 ревизий и запросов! Муниципалитеты в шоке от госуправления

© LETA 25 октября, 2024 13:07

Новости Латвии 0 комментариев

Спустя три года после административно-территориальной реформы в самоуправлениях продолжается оптимизация структур, в том числе объединение волостных управлений, чему на этой неделе было посвящено заседание подкомиссии Сейма по оценке результатов реформы.

Все приглашенные на него главы самоуправлений признали, что реформа краев была необходима, поскольку в значительной части самоуправлений сокращается численность жителей. Однако реорганизовать краевые учреждения путем сокращения должностей не так-то просто, если государство делегирует самоуправлениям дополнительные функции.

Для их выполнения самоуправления должны не только найти финансирование в своих бюджетах, но и нанять новых работников, поскольку появились дополнительные обязанности, заявил на заседании глава Лудзенской краевой думы Эдгар Мекшс.

Янис Байкс, руководитель второго крупнейшего в Латвии края - Валмиерского - был еще жестче, поскольку за три года после создания Валмиерского края государственные учреждения провели в крае 500 ревизий, проверок, присылали запросы. Несколько сотрудников только тем и занимаются, пишут ответы и отчеты.

"От всего этого нет никакой обратной связи. Мы тратим на это непомерное количество времени и ресурсов, но это совершенно бесполезно. Позвольте нам, наконец, работать", - сказал Байкс.

Главы местных самоуправлений дали понять, что местные власти справляются со своими обязанностями, но проблемы им создают госструктуры, которые не координируют свою деятельность с самоуправлениями.

Не реализована и обещанная 13-м Сеймом программа улучшения дорог, которая была предпосылкой создания крупных краев, чтобы жители из самых отдаленных мест могли добираться до административного центра, а также в школы после реформы школьной сети.

Хорошие дороги нужны и предпринимателям, для которых это одно из первых условий для инвестиций.

(Latvijas Avīze)

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