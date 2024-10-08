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Южная Корея заявила о планах КНДР ввести войска в Украину

© Deutsche Welle 8 октября, 2024 17:14

Мир 0 комментариев

Пхеньян может направить своих военных в Украину для пособничества России, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, сославших на Договор о всеобъемлющем партнерстве между РФ и Северной Кореей, сообщает Deutsche Welle.

Северная Корея может направить регулярные войска в Украину для поддержки России в ее агрессивной войне, заявил во вторник, 8 октября, министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, выступая в парламенте. Поводом для его заявления послужил подписанный Москвой и Пхеньяном во время визита Владимира Путина в КНДР в июне договор о дальнейшем углублении сотрудничества между двумя странами, в котором в том числе содержится положение о военной помощи в случае нападения на одну из сторон. "Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", - приводит агентство Yonhap слова главы южнокорейской Минобороны.

Министр также заявил, что недавний отчет о потерях северокорейских войск на оккупированной части Донецкой области, скорее всего, соответствует действительности. 4 октября газета Kyiv Post сообщила со ссылкой на украинскую разведку, что более 20 военнослужащих, включая шестерых офицеров КНДР, могли погибнуть в результате ракетного удара ВСУ по российскому военному объекту в районе Донецка. По данным издания, перед ударом представители Минобороны РФ проводили северокорейским гостям демонстрацию подготовки российских войск к наступательным и оборонительным действиям.

Военное сотрудничество РФ и КНДР

Президент России Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне 19 июня договор о дальнейшем углублении сотрудничества между двумя странами. По словам Путина, договор также предусматривает возможность военно-технического сотрудничества, несмотря на действующие санкции ООН, которые его запрещают. Российский президент обратил также внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках Украине высокоточных систем вооружений большой дальности, истребителей F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

Уже на следующий день после подписания Путин заявил, что Россия не планирует привлекать северокорейских военных к боевым действиям в Украине, отметив, что "в этом нет необходимости", отмечает газета The Moscow Times. Однако уже 27 июня появилась информация о намерении КНДР отправить инженерные войска на оккупированные Россией украинские территории. По данным южнокорейского правительства, Москва обязалась оплатить эти услуги. В Пентагоне, комментируя такие сведения, заявили, что северокорейские солдаты и офицеры, если их отправят в Украину, станут "пушечным мясом", пишет издание.

 

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