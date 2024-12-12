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Мороз без солнца — день такой: погода на пятницу

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 14:37

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии опустится до -4...-9 градусов, немного теплее будет лишь местами на побережье.

Синоптики прогнозируют ночью небольшую облачность со слабым и умеренным северным, северо-западным ветром, местами возможен кратковременный снег.

В течение дня облачность усилится, местами пройдет небольшой снег. Западный ветер на побережье будет дуть порывами до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от -4 градусов на востоке до +4 градусов на западном побережье Курземе.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а порывистый северный ветер сменится юго-западным. Ночная температура составит от 0 градусов на севере столицы до -7 градусов в некоторых пригородах, днем - около -1 градуса.

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