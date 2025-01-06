Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Юбилей “золотого” союза Тото Кутуньо и Джо Дассена

Редакция PRESS 6 января, 2025 15:22

История и культура 0 комментариев

В наступающем году исполняется 50 лет творческому союзу Тото Кутуньо и Джо Дассена, подарившему миру целый букет легендарных песен. Именно Кутуньо написал такие шедевры, как “Салют” (“Salut”), “Если б не было тебя” (“Et si tu n’existais pas”), “Индийское лето” (“L’Été indien”). Эти хиты и многие другие песни Тото Кутуньо прозвучат в рамках официального трибьют-шоу Маэстро итальянской эстрады, премьера которого пройдет в Риге и Даугавпилсе.

Имя Тото Кутуньо стало синонимом не только итальянской, но и европейской музыкальной культуры. Композитор, певец и автор песен, Кутуньо писал для таких звезд, как Далида, Мирей Матье, “Ricchi e Poveri” , Адриано Челентано. Его творчество охватывает десятилетия и жанры, оставаясь неизменно популярным, но особое место в карьере Кутуньо занимает его работа с Джо Дассеном. Именно его мелодии легли в основу таких хитов, как “Салют” (“Salut”), “Если б не было тебя” (“Et si tu n’existais pas”), “Индийское лето” (“L’Été indien”). Всего за три года их сотрудничества свет увидели девять песен, которые стали мировыми хитами и визитной карточкой Джо Дассена. Как отмечают критики совместная работы принесли французскому исполнителю статус звезды международного масштаба.

Их творческий союз родился в середине 1975 года. Продюсер и художественный директор Джо Дассена Жак Пле, активно искал для репертуара песни, которые бы вывели французского певца на новую орбиту популярности. Его внимание привлекла итальянская группа «Albatros» и молодой итальянский композитор Тото Кутуньо. Пле сразу же понял, что он нашел настоящий музыкальный клад. В итоге Кутуньно пишет песню “Индийское лето” (“L’Été indien”), которая была необычной: в начале Джо наговаривал слова на фоне тихо звучащей мелодии, а потом под усиливающийся звук музыки начинал петь. Песня Дассена и Кутуньо мгновенно стала хитом номер один во Франции, а после чего начала победное шествие по миру.

После триумфального шествия песни по планете в декабре 1975 года Джо совместно с Кутуньо записал новый диск, состоящий почти из одних только хитов: «Et si tu n’existais pas», «Salut», «Il était une fois nous deux», «L`albatros». Диск сразу же стал суперпопулярным, и это вернуло Дассену уверенность в себе. В 1976 году Дассен представил слушателям эпическую композицию “Le Jardin du Luxembourg”, созданную на мелодию Маэстро. Несмотря на скептицизм радиостанций в начале пути, песня быстро завоевала популярность и стала знаковым хитом. Благодаря Кутуньо, репертуар Дассена стал более разнообразным: он добавил к своим балладам элементы диско и присущий итальянскому композитору романтизм.

Родившийся 7 июля 1943 года в тосканской деревне Фоздиново, Сальваторе (Тото) Кутуньо с юных лет проявлял интерес к музыке, благодаря своему отцу, музыканту военного оркестра. Уже в 14 лет он написал свою первую песню, а в 1965 году основал группу «Toto e i Tati». С тех пор его путь — это история успеха.

Наибольшую популярность Кутуньо принесло участие в фестивале Сан-Ремо, где он неоднократно становился победителем и любимцем публики. Песня L’italiano (1983) — один из главных гимнов итальянской эстрады, по праву стала визитной карточкой артиста. В 1990 году он одержал победу на конкурсе «Евровидение», выступив с композицией Insieme.

Тото Кутуньо оставил неизгладимый след в истории итальянской музыки и мировой культуры. Его песни, наполненные теплом, любовью и жизненной мудростью, продолжают вдохновлять людей. Он был и остается символом Италии, ее музыкальной души и романтического духа. Тото Кутуньо навсегда останется частью золотого фонда мировой эстрады.

Трибьют-шоу «L’italiano»: дань памяти Маэстро

Трибьют-шоу «L’italiano» — это уникальный музыкальный проект, созданный в память о великом Маэстро. Сцена наполнится знакомыми мелодиями, исполняемыми вживую, в оригинальных аранжировках Тото Кутуньо. Солист и музыканты оркестра в течение 1,5 часов погрузят зрителей в эпоху, когда мелодии Кутуньо были на вершине хит-парадов, а сам Маэстро вдохновлял миллионы поклонников по всему миру. Ощутите магию итальянской эстрады и окунитесь в атмосферу эпохи, когда на сцене блистали Тото Кутуньо и его бессмертные мелодии!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника:

  • 14 марта 2025 года в 19:00 — Дворец культуры Даугавпилса.
  • 16 марта 2025 года в 19:00 — Дворец культуры VEF в Риге.

Билеты в bilesuserviss.lv

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины: министр энергетики Литвы

Мир 14:55

Мир 0 комментариев

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

Читать
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать