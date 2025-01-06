Юбилей “золотого” союза Тото Кутуньо и Джо Дассена

Имя Тото Кутуньо стало синонимом не только итальянской, но и европейской музыкальной культуры. Композитор, певец и автор песен, Кутуньо писал для таких звезд, как Далида, Мирей Матье, “Ricchi e Poveri” , Адриано Челентано. Его творчество охватывает десятилетия и жанры, оставаясь неизменно популярным, но особое место в карьере Кутуньо занимает его работа с Джо Дассеном. Именно его мелодии легли в основу таких хитов, как “Салют” (“Salut”), “Если б не было тебя” (“Et si tu n’existais pas”), “Индийское лето” (“L’Été indien”). Всего за три года их сотрудничества свет увидели девять песен, которые стали мировыми хитами и визитной карточкой Джо Дассена. Как отмечают критики совместная работы принесли французскому исполнителю статус звезды международного масштаба.

Их творческий союз родился в середине 1975 года. Продюсер и художественный директор Джо Дассена Жак Пле, активно искал для репертуара песни, которые бы вывели французского певца на новую орбиту популярности. Его внимание привлекла итальянская группа «Albatros» и молодой итальянский композитор Тото Кутуньо. Пле сразу же понял, что он нашел настоящий музыкальный клад. В итоге Кутуньно пишет песню “Индийское лето” (“L’Été indien”), которая была необычной: в начале Джо наговаривал слова на фоне тихо звучащей мелодии, а потом под усиливающийся звук музыки начинал петь. Песня Дассена и Кутуньо мгновенно стала хитом номер один во Франции, а после чего начала победное шествие по миру.

После триумфального шествия песни по планете в декабре 1975 года Джо совместно с Кутуньо записал новый диск, состоящий почти из одних только хитов: «Et si tu n’existais pas», «Salut», «Il était une fois nous deux», «L`albatros». Диск сразу же стал суперпопулярным, и это вернуло Дассену уверенность в себе. В 1976 году Дассен представил слушателям эпическую композицию “Le Jardin du Luxembourg”, созданную на мелодию Маэстро. Несмотря на скептицизм радиостанций в начале пути, песня быстро завоевала популярность и стала знаковым хитом. Благодаря Кутуньо, репертуар Дассена стал более разнообразным: он добавил к своим балладам элементы диско и присущий итальянскому композитору романтизм.

Родившийся 7 июля 1943 года в тосканской деревне Фоздиново, Сальваторе (Тото) Кутуньо с юных лет проявлял интерес к музыке, благодаря своему отцу, музыканту военного оркестра. Уже в 14 лет он написал свою первую песню, а в 1965 году основал группу «Toto e i Tati». С тех пор его путь — это история успеха.

Наибольшую популярность Кутуньо принесло участие в фестивале Сан-Ремо, где он неоднократно становился победителем и любимцем публики. Песня L’italiano (1983) — один из главных гимнов итальянской эстрады, по праву стала визитной карточкой артиста. В 1990 году он одержал победу на конкурсе «Евровидение», выступив с композицией Insieme.

Тото Кутуньо оставил неизгладимый след в истории итальянской музыки и мировой культуры. Его песни, наполненные теплом, любовью и жизненной мудростью, продолжают вдохновлять людей. Он был и остается символом Италии, ее музыкальной души и романтического духа. Тото Кутуньо навсегда останется частью золотого фонда мировой эстрады.

Трибьют-шоу «L’italiano»: дань памяти Маэстро

Трибьют-шоу «L’italiano» — это уникальный музыкальный проект, созданный в память о великом Маэстро. Сцена наполнится знакомыми мелодиями, исполняемыми вживую, в оригинальных аранжировках Тото Кутуньо. Солист и музыканты оркестра в течение 1,5 часов погрузят зрителей в эпоху, когда мелодии Кутуньо были на вершине хит-парадов, а сам Маэстро вдохновлял миллионы поклонников по всему миру. Ощутите магию итальянской эстрады и окунитесь в атмосферу эпохи, когда на сцене блистали Тото Кутуньо и его бессмертные мелодии!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника:

14 марта 2025 года в 19:00 — Дворец культуры Даугавпилса.

16 марта 2025 года в 19:00 — Дворец культуры VEF в Риге.

Билеты в bilesuserviss.lv