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«Является ли вымирание нашего народа процессом саморегуляции Земли?» — спрашивает «Неаткарига»

Редакция PRESS 17 марта, 2025 19:42

Латышские СМИ 0 комментариев

"В прошлом году в Латвии родился 12 571 ребенок, что почти на 2000 меньше, чем в 2023 году. Это неудивительно, поскольку естественный прирост населения Латвии был отрицательным на протяжении последних 35 лет, а в 2023 году в Латвии наблюдалось самое быстрое сокращение населения во всем Европейском союзе. Если страна не предпримет активных действий уже сейчас, то сокращение населения будет происходить еще быстрее, считают демографы, - пишет Элита Вейдемане в "Неаткариге".

Молодым родителям нужно давать больше льгот, считают специалисты по социальному обеспечению.

Подростковый психолог Нил Сакс Константинов, оценивая снижение численности населения, говорит: «Я проанализировал несколько вещей, связанных с культурой и идеологией. В современном обществе упор делается на равенство в рабочей среде: это величайшее общественное благо - равенство, возможность продвигаться по карьерной лестнице. Но карьеру нельзя совмещать с воспитанием детей. Воспитание детей всегда будет дороже и менее выгодно - по сравнению с построением карьеры».

Константинов считает, что свою роль играет и капитализм: родители думают, сколько вложить в детей, в какие частные школы их отдать, а визиты к психологу стоят немалых денег. «Поэтому многие будущие родители считают, что им нужно сначала накопить денег, чтобы появился на свет первый ребенок, не говоря уже о последующих», - говорит Константинов.

Он также отмечает, что количество детей традиционно снижается в странах, где оно традиционно росло, таких как Китай, Юго-Восточная Азия и Африка. «Качество мужской спермы ухудшается, и это может быть связано с продуктами питания и загрязнением окружающей среды. Плюс медицинские достижения, которые стимулируют использование контрацептивов. Стоит также отметить, что молодые люди стали меньше заниматься сексом, заводить меньше отношений или начинать их гораздо позже: молодые люди проводят много времени дома, за компьютерами».

К вопросам безопасности (война, небезопасно иметь детей) Константинов относится скептически: «С эволюционной точки зрения, а также если посмотреть на историю мира, безопасность не оказывает особого влияния на рождаемость. Даже наоборот: люди начинают иметь больше детей. И все меньше детей рождается на пособия».

Но - как бы то ни было - население Латвии сокращается очень быстро. «Латвия находится в специфической ситуации. Но у меня есть свой взгляд на нее. Никакие экономические меры - ни повышение зарплат матерям, ни увеличение пособий - не решат проблему рождаемости. Нигде в мире не доказано, что увеличение пособий что-то меняет. Напротив, чем выше бедность, тем выше рождаемость. Да, материнские зарплаты нужны, но для существующих детей».

Константинов отмечает, что количество абортов в нашей стране очень велико. «И это не несовершеннолетние подростки, которые беременеют, это женщины в возрасте от 30 до 40 лет. В чем причины этого? Это не изученный вопрос. Если бы мы могли спасти 10-20 % таких детей, это уже был бы вклад в уменьшение количества детей. Вероятно, это те вещи, на которые необходимо обратить внимание. Может быть, стоит поговорить с женщинами о том, что карьера - это не единственное решение в жизни».

Константинов считает, что вымирание человечества - это, скорее всего, глобальная вещь, своего рода планетарная саморегуляция. Но, конечно, это лишь версия".

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Положился на совет ChatGPT и остался без пособия по безработице и компенсации: а всё дело в одной цифре

Важно 20:12

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В Эстонии произошел трагикомический случай. В Трудовую инспекцию обратился растерянный гражданин: «Меня к вам направила Касса по безработице. Я написал заявление об увольнении, пришел становится на учет, а там сказали, что никаких выплат мне не положено, потому что работодатель указал неверную статью», - цитирует его RusPostimees.

В Эстонии произошел трагикомический случай. В Трудовую инспекцию обратился растерянный гражданин: «Меня к вам направила Касса по безработице. Я написал заявление об увольнении, пришел становится на учет, а там сказали, что никаких выплат мне не положено, потому что работодатель указал неверную статью», - цитирует его RusPostimees.

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«России нельзя доверять»: Кайя Каллас в преддверии нового разговора Трампа и Путина

Важно 20:00

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Россия не хочет мира в Украине, и ей нельзя доверять в достижении этой цели, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас накануне нового телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, за которым Европа наверняка будет следить с большим вниманием.

Россия не хочет мира в Украине, и ей нельзя доверять в достижении этой цели, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас накануне нового телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, за которым Европа наверняка будет следить с большим вниманием.

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Поход женщины в Lidl оказался роковым: позже она скончалась в больнице

Выбор редакции 19:32

Выбор редакции 0 комментариев

Трагический несчастный случай в Вентспилсе. Пожилая женщина переходила улицу и попала под колеса BMW. Пешеход скончалась в больнице. Этот инцидент вызвал дискуссию о безопасности движения на улице Дурбес, где местные жители часто рискуют, чтобы сходить в местный магазин, пишет "Неаткарига" со ссылкой на передачу «Degpunktā».

Трагический несчастный случай в Вентспилсе. Пожилая женщина переходила улицу и попала под колеса BMW. Пешеход скончалась в больнице. Этот инцидент вызвал дискуссию о безопасности движения на улице Дурбес, где местные жители часто рискуют, чтобы сходить в местный магазин, пишет "Неаткарига" со ссылкой на передачу «Degpunktā».

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«Белоснежка» возмутила всех. Как ремейк знаменитого мультфильма стал скандальным еще до премьеры

История и культура 18:58

История и культура 0 комментариев

Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятый Марком Уэббом, стал скандальным еще до выхода на экраны — а 15 марта состоялась его мировая премьера. «Белоснежку» призывали бойкотировать пропалестинские активисты, а израильский консул осудил исполнительницу главной роли. Правые высмеяли фильм за недостаточную белую Белоснежку, а сторонники divercity осудили за то, что там присутствуют гномы, то есть карлики. А после того, как создатели фильма решили заменить гномов компьютерной графикой, возмутилось уже сообщество людей с карликовостью, пишет BBC.

Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятый Марком Уэббом, стал скандальным еще до выхода на экраны — а 15 марта состоялась его мировая премьера. «Белоснежку» призывали бойкотировать пропалестинские активисты, а израильский консул осудил исполнительницу главной роли. Правые высмеяли фильм за недостаточную белую Белоснежку, а сторонники divercity осудили за то, что там присутствуют гномы, то есть карлики. А после того, как создатели фильма решили заменить гномов компьютерной графикой, возмутилось уже сообщество людей с карликовостью, пишет BBC.

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«Задача всего государства»: правительство планирует утвердить стратегию оборонной промышленности

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство планирует в ближайшее время утвердить стратегию развития оборонной промышленности и инноваций, сообщила в понедельник премьер-министр Эвика Силиня после встречи с представителями организаций оборонной промышленности.

Правительство планирует в ближайшее время утвердить стратегию развития оборонной промышленности и инноваций, сообщила в понедельник премьер-министр Эвика Силиня после встречи с представителями организаций оборонной промышленности.

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Трагическая авария на шоссе в Вентспилс: уголовный процесс, скорее всего, будет прекращен

Важно 18:36

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В больнице скончался водитель, который на Вентспилсском шоссе, вероятно, спровоцировал трагическую аварию, в которой пострадали молодые участники хора «Nоšu planēta» из Вентспилсской музыкальной средней школы. Их дирижёр погибла на месте происшествия, а позже в больнице скончалась и одна из юных певиц хора. В рамках возбужденного полицией дела водителю не был присвоен никакой статус, так как он долгое время находился в коме и не мог быть допрошен. Теперь, вероятно, процесс будет прекращён, сообщает LSM.

В больнице скончался водитель, который на Вентспилсском шоссе, вероятно, спровоцировал трагическую аварию, в которой пострадали молодые участники хора «Nоšu planēta» из Вентспилсской музыкальной средней школы. Их дирижёр погибла на месте происшествия, а позже в больнице скончалась и одна из юных певиц хора. В рамках возбужденного полицией дела водителю не был присвоен никакой статус, так как он долгое время находился в коме и не мог быть допрошен. Теперь, вероятно, процесс будет прекращён, сообщает LSM.

Читать