«Является ли вымирание нашего народа процессом саморегуляции Земли?» — спрашивает «Неаткарига»

Молодым родителям нужно давать больше льгот, считают специалисты по социальному обеспечению.

Подростковый психолог Нил Сакс Константинов, оценивая снижение численности населения, говорит: «Я проанализировал несколько вещей, связанных с культурой и идеологией. В современном обществе упор делается на равенство в рабочей среде: это величайшее общественное благо - равенство, возможность продвигаться по карьерной лестнице. Но карьеру нельзя совмещать с воспитанием детей. Воспитание детей всегда будет дороже и менее выгодно - по сравнению с построением карьеры».

Константинов считает, что свою роль играет и капитализм: родители думают, сколько вложить в детей, в какие частные школы их отдать, а визиты к психологу стоят немалых денег. «Поэтому многие будущие родители считают, что им нужно сначала накопить денег, чтобы появился на свет первый ребенок, не говоря уже о последующих», - говорит Константинов.

Он также отмечает, что количество детей традиционно снижается в странах, где оно традиционно росло, таких как Китай, Юго-Восточная Азия и Африка. «Качество мужской спермы ухудшается, и это может быть связано с продуктами питания и загрязнением окружающей среды. Плюс медицинские достижения, которые стимулируют использование контрацептивов. Стоит также отметить, что молодые люди стали меньше заниматься сексом, заводить меньше отношений или начинать их гораздо позже: молодые люди проводят много времени дома, за компьютерами».

К вопросам безопасности (война, небезопасно иметь детей) Константинов относится скептически: «С эволюционной точки зрения, а также если посмотреть на историю мира, безопасность не оказывает особого влияния на рождаемость. Даже наоборот: люди начинают иметь больше детей. И все меньше детей рождается на пособия».

Но - как бы то ни было - население Латвии сокращается очень быстро. «Латвия находится в специфической ситуации. Но у меня есть свой взгляд на нее. Никакие экономические меры - ни повышение зарплат матерям, ни увеличение пособий - не решат проблему рождаемости. Нигде в мире не доказано, что увеличение пособий что-то меняет. Напротив, чем выше бедность, тем выше рождаемость. Да, материнские зарплаты нужны, но для существующих детей».

Константинов отмечает, что количество абортов в нашей стране очень велико. «И это не несовершеннолетние подростки, которые беременеют, это женщины в возрасте от 30 до 40 лет. В чем причины этого? Это не изученный вопрос. Если бы мы могли спасти 10-20 % таких детей, это уже был бы вклад в уменьшение количества детей. Вероятно, это те вещи, на которые необходимо обратить внимание. Может быть, стоит поговорить с женщинами о том, что карьера - это не единственное решение в жизни».

Константинов считает, что вымирание человечества - это, скорее всего, глобальная вещь, своего рода планетарная саморегуляция. Но, конечно, это лишь версия".