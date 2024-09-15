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Янис Домбрава: «У нас очень слабое правительство» (2)

TV24 15 сентября, 2024 09:18

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"Увы, в данный момент, когда у нас много вызовов, у нас очень слабое правительство, которое держится на очень неполном большинстве. Деятельность премьера тоже очень слабая", - такое мнение в эфире TV24 в программе Preses klubs высказал Янис Домбрава, товарищ председателя комиссии Сейма по национальной безопасности (Нацобъединение).

"Что хорошо удается, так это сваливать ответственность на отраслевых министров за безобразия, а не самой нести ответственность за одну-другую нерасторопность или ошибку", - пояснил свою мысль депутат, согласившись с тем, что, возможно, не брать на себя ответственность нынешняя глава правительства Эвика Силиня ("Новое единство") научилась от предыдущих премьеров.

Домбрава привел несколько примеров случаев, когда от Силини так и не дождались надлежащих действий: "Например, история с airBaltic - это было решение, которое изначально должен разъяснять премьер, так как это вопрос на уровне премьера, а не отраслевого министра. Именно премьер руководит Кабмином, где принимается решение, которое, возможно, в нескольких вариантах принес отраслевой министр".

Депутат также упомянул о случае, когда в Латвию из Белоруссии залетел дрон. Он считает, что и в этой ситуации ответственность возлагается не только на главу Минобороны, но и на премьера.

"Потом о налогах: там, когда поняли, что есть проблемы, что введены в обман предприниматели, те, кто участвовал в рабочих группах на протяжении многих месяцев, и эту работу замели под ковер, тогда всю ответственность свалили на министра финансов. Вместо того, чтобы все же разъяснить новые обстоятельства, причины, почему принято то или иное решение..." - приводит еще один пример Домбрава.

Кроме того, он заявил, что видна напряженность в коалиции: "Эта коалиция держится благодаря должностям. Должности достаточно хорошие, и они понимают, что в других комбинациях эти партии точно не получили бы такого хорошего представительства. Но эти проблемы растут - в общении мы это видим, и я думаю, что все чаще мы будем видеть это в таких практических вопросах".

"С одной стороны, со стороны оппозиции, можно радоваться такой слабости правительства, но с другой стороны, мне жаль, что в Латвии в такой достаточно трудный момент такое слабое правительство", - подвел итог депутат.

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