Якринс о Rail Baltica: без казахских и узбекских рабочих вряд ли вообще что-то получится

"Ситуация такова - я руковожу несколькими инженерными предприятиями, много работаю с железной дорогой - все совсем просто: физически рабочих рук в Латвии больше нет! Считается, что за те деньги, которые получают эти люди из Средней Азии, ни один европеец работать не будет. Приезжие, кроме того, более усердны", - признает Якринс.

Он напоминает, что и раньше высказывался о том, что в Латвии мало крупных проектов, в строительстве их можно сосчитать на пальцах одной руки, но там все происходит в высшей степени легально: "Я не слышал ни об одном узбекском строителе-нелегале, так как это легко контролировать. Государственная строительная инспекция всегда присутствует, особенно на крупных государственных объектах!"

Политик заявляет, что он не слышал о такой массовой проблеме с гастарбайтерами, но подчеркивает, что, в частности, для железной дороги казахи и узбеки - это решение, которое позволяет вообще что-нибудь построить, в противном случае мы бы в Латвии не построили ничего.

"Если когда-нибудь, хотя бы через 10 лет, кто-то начнет строить Rail, во что я не совсем верю, обязательно приедут строители из этих стран. Они приехали сюда работать, и усердно делают это - как когда-то латыши в Ирландии на сборе грибов", - подводит итог Якринс.