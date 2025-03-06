Яйца, мясо, молоко, рыба: производители требуют от магазинов повысить цены до 40%

Цены на продукты будут расти и дальше. Об этом предупреждают торговцы, получившие заявки от производителей на повышение цен. Например, Maxima в этом году уже получила 74 заявления от производителей, Lats - 37, а Rimi сообщает, что речь идет о 290 продуктах питания, не называя при этом количество производителей. Как латвийские, так и иностранные производители требуют повышения цен до 40 %.

Наиболее частыми причинами повышения цен являются рост цен на сырье, увеличение минимальной зарплаты, а также повышение налогов на топливо и упаковку. По словам продавцов, скорее всего, вырастут цены на яйца, мясо, молоко и рыбу. Однако наибольший рост цен в настоящее время наблюдается на какао и кофе. За последние полтора года цена на какао-бобы выросла почти на 300 %.

На данном этапе сложно сказать, когда цены на полках магазинов вырастут, но торговцы отмечают, что каждая заявка, поданная производителями, тщательно изучается. Производители подчеркивают, что цена на полках также определяется наценкой, которую применяют торговцы.

А на данный момент самый высокий рост цен зафиксирован на какао и кофе. Больше всего какой в нашей стране использует торговый концерт Orkla, выпускающий в том числе и бренд Laima.

Представитель концерна Лаура Багата отмечает, что цена на како бобы вызывают беспокойство. Только за последние полгода цены на это сырье выросли на 300%.

По её мнению рост цен вызван не только повышением стоимости сырья, но и способностью или не способностью производителя вести дела.

Примерно та же ситуация и с кофе, но на цену сырья тут влияют не только климатические обстоятельства, но и ситуация на бирже.

Как заявляет руководитель ростерии Rocket Bean Роберт Херцс, цены на сырье для их бизнеса выросли за год больше чем в два раза. А с времен пандемии больше, чем в 10 раз.

Пока трудно сказать, когда цены в магазинах снова вырастут. Каждый запрос на повышение цены обещают тщательно рассматривать.