«Я поняла, что плохо себя чувствую, консультируя на русском»: врач

Врач согласилась обосновать свое решение, рассказав о случаях, когда пациенты нагло говорят по-русски, даже не поинтересовавшись, владеет ли врач этим языком. Она подняла важный вопрос: почему мы должны говорить по-русски, даже если этого не хотим?

По словам Плешите-Алмине, ее решение обусловлено двумя основными аспектами – войной в Украине и тем, что на этом языке она не может предоставить качественную консультацию.

„В моей клинике работают другие врачи и медсестры, они русскоязычные, но отлично владеют литовским, если приходят русскоязычные пациенты, они могут их консультировать на русском языке. Это их выбор. Но если я не владею хорошо русским и не могу говорить на этом языке, почему я должна быть плохим врачом и могу ли я рисковать здоровьем детей?“ – вопрошала врач. В клинике, по желанию пациента, можно воспользоваться и услугой переводчика.

„Я изучаю психотерапию, поэтому иногда пытаюсь анализировать себя, спрашиваю у себя, что меня больше всего злит? Я поняла, что я плохо себя чувствую, когда даю консультации на русском языке. Мое решение не было принято сгоряча, я из тех, кто долго взвешивает“, – сказала собеседница.

Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене, комментируя ситуацию, заявила, что все пациенты должны получать помощь и не должно быть дискриминации по языковому признаку. Однако министр признала, что врачи, не владеющие русским, не обязаны консультировать пациентов на русском языке.

...Кстати, в Латвии "языковые поправки" к Закону о пациентах вступили в силу 12 июля. Не знающий госязыка пациент обязан САМ обеспечить присутствие переводчика (это может быть и знающий госязык близкий человек) для общения с врачами. Исключение составляют случаи, когда это невозможно по объективным причинам. Например, речь идет о критической ситуации и неотложной помощи.

Исследование Ассоциации молодых врачей выяснило, что больше половины врачей не знают русского настолько, чтобы на нем работать.