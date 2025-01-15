Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 16. Января Завтра: Lida, Lidija
Доступность

«Я поняла, что плохо себя чувствую, консультируя на русском»: врач

© Delfi 15 января, 2025 18:52

Важно

"Я не могу отказываться от моих ценностей. С сегодняшнего дня я не буду предоставлять консультации на русском языке, за исключением случаев, когда в помощи нуждаются недавно приехавшие в Литву украинцы", – объявила 13 января в соцсетях известный пульмонолог-аллерголог Индре Плешите-Алмине, пишет delfi.lt.

Врач согласилась обосновать свое решение, рассказав о случаях, когда пациенты нагло говорят по-русски, даже не поинтересовавшись, владеет ли врач этим языком. Она подняла важный вопрос: почему мы должны говорить по-русски, даже если этого не хотим?

По словам Плешите-Алмине, ее решение обусловлено двумя основными аспектами – войной в Украине и тем, что на этом языке она не может предоставить качественную консультацию.

„В моей клинике работают другие врачи и медсестры, они русскоязычные, но отлично владеют литовским, если приходят русскоязычные пациенты, они могут их консультировать на русском языке. Это их выбор. Но если я не владею хорошо русским и не могу говорить на этом языке, почему я должна быть плохим врачом и могу ли я рисковать здоровьем детей?“ – вопрошала врач. В клинике, по желанию пациента, можно воспользоваться и услугой переводчика.

„Я изучаю психотерапию, поэтому иногда пытаюсь анализировать себя, спрашиваю у себя, что меня больше всего злит? Я поняла, что я плохо себя чувствую, когда даю консультации на русском языке. Мое решение не было принято сгоряча, я из тех, кто долго взвешивает“, – сказала собеседница.

Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене, комментируя ситуацию, заявила, что все пациенты должны получать помощь и не должно быть дискриминации по языковому признаку. Однако министр признала, что врачи, не владеющие русским, не обязаны консультировать пациентов на русском языке.

...Кстати, в Латвии "языковые поправки" к Закону о пациентах вступили в силу 12 июля. Не знающий госязыка пациент обязан САМ обеспечить присутствие переводчика (это может быть и знающий госязык близкий человек) для общения с врачами. Исключение составляют случаи, когда это невозможно по объективным причинам. Например, речь идет о критической ситуации и неотложной помощи.

Исследование Ассоциации молодых врачей выяснило, что больше половины врачей не знают русского настолько, чтобы на нем работать.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
392 реакций
392 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Врач рассердилась и вызвала полицию»: как дочь пыталась показать пожилую маму специалисту вне очереди

Выбор редакции 10:02

Выбор редакции 0 комментариев

Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

Читать
Загрузка

Из-за ошибки чиновников некоторые пенсионеры не получили обещанного увеличения пенсии

Выбор редакции 10:01

Выбор редакции 0 комментариев

Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

Читать

«Я найду тебя и убью…» Соцсети становятся каналом для агрессии и оскорблений женщин

Важно 09:55

Важно 0 комментариев

Размещенное в интернете видео сожжения книги, угрозы убить или изнасиловать переводчицу - так Сигне Вишка вспоминает осень 2023 года, когда она стала получать угрожающие комментарии в социальных сетях и угрозы в личных сообщениях.

Размещенное в интернете видео сожжения книги, угрозы убить или изнасиловать переводчицу - так Сигне Вишка вспоминает осень 2023 года, когда она стала получать угрожающие комментарии в социальных сетях и угрозы в личных сообщениях.

Читать

Пешком по Задвинью в любую погоду: как Куприн от неврозов в Риге лечился

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

В ноябре 1909-го в Ригу впервые приехал автор «Поединка», «Гранатового браслета», «Ямы» - Александр Иванович КУПРИН. Писатель тогда находился в зените славы - российская Академия наук только-только присудила ему престижнейшую Пушкинскую премию. К этому же времени относятся и слова Льва ТОЛСТОГО о нем: «Самым талантливым из нынешних писателей я считаю Куприна…»

В ноябре 1909-го в Ригу впервые приехал автор «Поединка», «Гранатового браслета», «Ямы» - Александр Иванович КУПРИН. Писатель тогда находился в зените славы - российская Академия наук только-только присудила ему престижнейшую Пушкинскую премию. К этому же времени относятся и слова Льва ТОЛСТОГО о нем: «Самым талантливым из нынешних писателей я считаю Куприна…»

Читать

Аболиньш или Рыбакова? Кто займёт пост президента Банка Латвии

Новости Латвии 09:32

Новости Латвии 0 комментариев

В числе кандидатов на пост президента Банка Латвии обсуждаются кандидатуры управляющего Госказной Каспарса Аболиньша и приглашенного научного сотрудника Института мировой экономики Петерсона Элины Рыбаковой, сообщила в среду программа Латвийского телевидения (ЛТВ) "Панорама".

В числе кандидатов на пост президента Банка Латвии обсуждаются кандидатуры управляющего Госказной Каспарса Аболиньша и приглашенного научного сотрудника Института мировой экономики Петерсона Элины Рыбаковой, сообщила в среду программа Латвийского телевидения (ЛТВ) "Панорама".

Читать

Масштабное пьянство — причина перегрузки наших больниц: руководитель Рижской Восточной больницы

Важно 09:21

Важно 0 комментариев

Пьянство - огромная проблема латвийского общества, заявил в интервью телеканалу TV3 председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Нормунд Станевич.

Пьянство - огромная проблема латвийского общества, заявил в интервью телеканалу TV3 председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Нормунд Станевич.

Читать

Пенсию задержали на четыре месяца и это не единичный случай: объясняет VSAA

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

По соцсетям гуляет история о том, как человек, который должен был получить пенсию по старости в ноябре прошлого года, получил её в январе. Заплатили сразу за все пропущенные месяцы, но человеку нужны были деньги на жизнь вчера, позавчера... в декабре и т.д. В комментариях люди отмечают, что это не уникальный случай. С подобными ситуациями сталкивались и другие. Государственное агентство социального страхования (VSAA) объясняет, почему происходит такая задержка, пишет "Неаткарига".

По соцсетям гуляет история о том, как человек, который должен был получить пенсию по старости в ноябре прошлого года, получил её в январе. Заплатили сразу за все пропущенные месяцы, но человеку нужны были деньги на жизнь вчера, позавчера... в декабре и т.д. В комментариях люди отмечают, что это не уникальный случай. С подобными ситуациями сталкивались и другие. Государственное агентство социального страхования (VSAA) объясняет, почему происходит такая задержка, пишет "Неаткарига".

Читать