«Я понимаю, что отказ грозит смертью ребенка»: новые правила вакцинации вызвали опасения и бурную реакцию

Все высказанные возражения против проекта поправок относятся к формуле отказа от вакцинации ребенка, которую должны подписать родители – если не желают вакцинировать детей. Звучит она так:

«Я понимаю, что заболевания, предотвращаемые вакцинацией, могут заразить любого невакцинированного ребенка в Латвии и вызвать тяжелую болезнь, госпитализацию и даже смерть.

Я понимаю, что заболевания, предотвращаемые с помощью вакцин, которые в настоящее время редко встречаются в Латвии, все еще распространены во всем мире.

Я понимаю, что невакцинированный ребенок может заразиться как во время путешествия, так и при прямом или косвенном контакте с человеком, заразившимся в другой стране...»

Юрист: родителей низводят до «биоматериала»?

Председатель Объединения юристов Латвии Рихард Бунка был одним из тех, кто оставил свой отрицательный отзыв. Press.lv попросил его пояснить свою позицию.

-Если родитель, которые, опасаясь побочных эффектов, откажутся прививать своих детей и подпишут предложенный документ об отказе от прививок в такой формулировке, как это предлагается Минздравом, то, как мне это представляется, их могут лишить родительских прав на основании сознательного причинения вреда ребенку. Не хотелось бы такое допускать. Поэтому после обсуждения этого вопроса с членами нашей организации я зашел на сайт Кабинета министров, идентифицировался там под своим именем и в публичных комментариях оставил негативный отзыв под этим законопроектом. Как официальное лицо - глава Объединения юристов Латвии, я написал, что в такой трактовке закона получается, что родители в нашей стране уже лишены права решать вопросы воспитания своих детей. А значит, следует открыто признать, что дети в нашей стране принадлежат государству, а родители являются всего лишь обслуживающим персоналом, который за ними ухаживают. Из этого вытекает, что государство распоряжается судьбами детей, их жизнью и здоровьем: принимают решение, кого вакцинировать, кого не вакцинировать, родители на это никак не могут повлиять.

При такой постановке вопроса получается, что родители лишаются права голоса в вопросах здоровья своих детей и становятся лишь биологическим материалом, который производит следующий биоматериал. И все мы принадлежим государству, которое нами безгранично распоряжается и решает, что с нами делать. Вот такой отзыв о поправках к закону я оставил.

Если родители подписывают такую бумагу, где сказано "я сознательно отказываюсь прививать своего ребенка, осознавая, что тем самым причиняю ему вред", у них детей могут попросту изъять. Похоже, у нас в Латвии сбывается в реальной жизни сценарий фантастического фильма, снятого еще в 1990-е, где звучала такая фраза: "Вы все принадлежите государству, родители - лишь только обслуживающий персонал, они никто, а государство все.". Очень напрашиваются параллели с современной действительностью.

Кстати, открытым остается вопрос о вакцинации в латвийских тюрьмах - там же ведь тоже сидят несовершеннолетние - от 14 до 18 лет. Получается, у родителей никто не собирается спрашивать, прививать этих детей или нет от каких-то болезней. А это уже несоблюдение прав человека - как в отношении родителей, так и самих этих детей. И, судя по тому, как у нас поставлено медицинское обслуживание в местах заключения, можно уже прогнозировать, что в случае побочных эффектов от каких-то прививок, медицинская помощь может просто не подоспеть.

Минздрав: вакцинация спасает детей от смерти

По просьбе press.lv, позицию министерства здравоохранения озвучил руководитель отдела коммуникации Оскар Шнейдерс:

- Специальная форма отказа от прививок в правила вакцинации была включена по совету врачей. Цель такой формы – обеспечить не автоматический и необдуманный отказ от вакцинации, а взвешенное решение, дающее вохможность осознать возможные последствия своих действий. Перед заполнением формы отказа медицинский работник должен объяснить заинтересованному лицу важность вакцинации как профилактической меры для защиты индивидуального и общественного здоровья. Отказ от вакцинации также служит для врача доказательством того, что он обсудил с родителями этот вопрос.

В связи с трагической гибелью ребенка в сентябре прошлого года Министерство здравоохранения намерено внести изменения в форму отказа от вакцинации, чтобы предоставить дополнительную информацию о рисках и последствиях отказа от прививок, тем самым не только повысив осведомленность, но и улучшив способность медицинских работников объяснять преимущества вакцинации. Планируя внести изменения в форму отказа от вакцинации, мы надеемся, что родители еще больше осознают, что принимаемое ими решение может негативно повлиять на жизнь всех их детей или, что еще хуже, привести к смерти ребенка в случае серьезного заболевания.

Закон о защите прав детей определяет пренебрежение нуждами ребенка как необеспечение его физических, эмоциональных, социальных потребностей, медицинского обслуживания и образования, а также неадекватный для возраста ребенка уход, который ставит под угрозу здоровье и развитие ребенка в долгосрочной перспективе. В то же время Закон о защите прав детей предусматривает, что за невыполнение родительских обязанностей или злоупотребление родительскими правами родители несут ответственность.

Вакцинация - одна из важнейших профилактических мер, защищающих детей от серьезных заболеваний и даже смерти.

Важно подчеркнуть, что форма отказа от прививок не влечет за собой автоматической уголовной ответственности родителей за отказ от вакцинации. Для того чтобы любое преступление было уголовно наказуемым, необходимо признать человека виновным в его совершении, установив все признаки уголовного преступления.

Если ребенок страдает от серьезных последствий для здоровья или жизни, правоохранительные органы проверяют, есть ли состав уголовного преступления.

Министерство здравоохранения обязано рассматривать все способы защиты жизни и здоровья всех пациентов, а вакцинация является самым безопасным средством профилактики, которое наиболее эффективно снижает циркуляцию в обществе инфекционных агентов, поддающихся вакцинопрофилактике.

По окончании общественных консультаций полученные от населения возражения будут оценены, в том числе с привлечением экспертов в области здравоохранения и права. Однако Министерство здравоохранения хотело бы подчеркнуть, что в настоящее время противники вакцинации развернули масштабную кампанию в социальных сетях, призывая людей отвергнуть планируемые поправки к правилам вакцинации.