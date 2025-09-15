XiuShan Mining запускает контракты на майнинг XRP Реклама Редакция PRESS 15 сентября, 2025 12:45 Реклама

С запуском контрактов на майнинг XRP от Xiushan Mining сектор облачных вычислений переживает новую революцию. Это не только разрушает барьеры традиционного майнинга XRP, но и открывает новые двери для инвесторов, которые ищут стабильный доход через модели с фиксированной доходностью.

В стремительно развивающемся криптовалютном рынке встаёт вопрос: как обычным людям воспользоваться возможностями и разделить дивиденды цифровых активов?

Новые контракты на майнинг XRP от Xiushan Mining позволяют держателям криптовалюты участвовать в майнинге, заключая хешрейт-контракты, номинированные и рассчитываемые в XRP.

Преимущество этих контрактов заключается в их простоте: они удобны как для новичков, так и для опытных трейдеров.

С помощью таких контрактов пользователи могут активировать майнинг-машины на физических майнинг- фермах для генерации хешрейта, который платформа распределяет интеллектуально, обеспечивая пользователям постоянный доход в криптовалюте.

Почему контракт на майнинг XRP от XiuShan Mining является лидирующим?

XRP изначально было невозможно майнить. Все 100 миллиардов XRP были предмайнены при запуске и не могут быть сгенерированы через майнинг PoW (Proof-of-Work).

Этот контракт переворачивает текущую ситуацию, при которой традиционный майнинг не позволяет зарабатывать XRP. Пользователям больше не нужно покупать дорогостоящее оборудование, изучать специализированные знания или искать лучший майнинг-пул. Используя XRP для активации вычислительной мощности майнинг-машины, они могут участвовать в процессе и получать фиксированный ежедневный доход.

Доход можно свободно обменивать на основные криптовалюты (включая BTC, XRP, DOGE и другие) без каких-либо валютных ограничений.

Как принять участие в майнинге XRP?

Перейдите на официальный сайт и зарегистрируйтесь.

Контракты доступны как краткосрочные, так и долгосрочные, что позволяет гибко подбирать условия.

Активируйте контракт и получайте фиксированный доход каждые 24 часа.

Уникальные преимущества

Экологичный майнинг: используется возобновляемая энергия — солнечная и ветровая.

Защищённые средства: все персональные данные пользователей защищены SSL-шифрованием. Платформа предоставляет страхование AIG для каждой инвестиции.

Без сложных шагов: участие не требует сложных действий.

Круглосуточная поддержка: служба поддержки 24/7, среднее время ответа — менее 30 секунд.

Поддержка множества валют: платежи и вывод доступны в XRP, BTC, ETH, DOGE, SOL, LTC, USDT-TRC20, USDC и других основных криптовалютах (например, ADA).

Взгляд в будущее

Xiushan Mining имеет более 90 майнинг-ферм по всему миру и использует свыше 89% возобновляемой энергии, что создаёт прочную основу для долгосрочных планов. Компания намерена сохранять активную и долгосрочную приверженность облачному майнингу. В течение следующих трёх лет компания будет расширять рынок и планирует разработать дополнительные контракты для максимизации доходности пользователей.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт:

https://xiushanmining.com

Email: info@xiushanmining.com

Криптовалюты относятся к классу активов высокого риска. Поэтому перед принятием решений об инвестициях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.