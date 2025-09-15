Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
XiuShan Mining запускает контракты на майнинг XRP

Реклама Редакция PRESS 15 сентября, 2025 12:45

С запуском контрактов на майнинг XRP от Xiushan Mining  сектор облачных вычислений переживает новую революцию. Это не только разрушает барьеры традиционного майнинга XRP, но и открывает новые двери для инвесторов, которые ищут стабильный доход через модели с фиксированной доходностью.

В стремительно развивающемся криптовалютном рынке встаёт вопрос: как обычным людям воспользоваться возможностями и разделить дивиденды цифровых активов?

С запуском контрактов на майнинг XRP от Xiushan Mining сектор облачных вычислений переживает новую революцию. Это не только разрушает барьеры традиционного майнинга XRP, но и открывает новые двери для инвесторов, ищущих стабильный доход через модели с фиксированной доходностью.

Новые контракты на майнинг XRP от Xiushan Mining позволяют держателям криптовалюты участвовать в майнинге, заключая хешрейт-контракты, номинированные и рассчитываемые в XRP.

Преимущество этих контрактов заключается в их простоте: они удобны как для новичков, так и для опытных трейдеров.

С помощью таких контрактов пользователи могут активировать майнинг-машины на физических майнинг- фермах для генерации хешрейта, который платформа распределяет интеллектуально, обеспечивая пользователям постоянный доход в криптовалюте.

Почему контракт на майнинг XRP от XiuShan Mining является лидирующим?

XRP изначально было невозможно майнить. Все 100 миллиардов XRP были предмайнены при запуске и не могут быть сгенерированы через майнинг PoW (Proof-of-Work).

Этот контракт переворачивает текущую ситуацию, при которой традиционный майнинг не позволяет зарабатывать XRP. Пользователям больше не нужно покупать дорогостоящее оборудование, изучать специализированные знания или искать лучший майнинг-пул. Используя XRP для активации вычислительной мощности майнинг-машины, они могут участвовать в процессе и получать фиксированный ежедневный доход.

Доход можно свободно обменивать на основные криптовалюты (включая BTC, XRP, DOGE и другие) без каких-либо валютных ограничений.

Как принять участие в майнинге XRP?

Перейдите на официальный сайт и зарегистрируйтесь.

Контракты доступны как краткосрочные, так и долгосрочные, что позволяет гибко подбирать условия.

Активируйте контракт и получайте фиксированный доход каждые 24 часа.

Уникальные преимущества

Экологичный майнинг: используется возобновляемая энергия — солнечная и ветровая.
Защищённые средства: все персональные данные пользователей защищены SSL-шифрованием. Платформа предоставляет страхование AIG для каждой инвестиции.
Без сложных шагов: участие не требует сложных действий.

Круглосуточная поддержка: служба поддержки 24/7, среднее время ответа — менее 30 секунд.
Поддержка множества валют: платежи и вывод доступны в XRP, BTC, ETH, DOGE, SOL, LTC, USDT-TRC20, USDC и других основных криптовалютах (например, ADA).

Взгляд в будущее

Xiushan Mining имеет более 90 майнинг-ферм по всему миру и использует свыше 89% возобновляемой энергии, что создаёт прочную основу для долгосрочных планов. Компания намерена сохранять активную и долгосрочную приверженность облачному майнингу. В течение следующих трёх лет компания будет расширять рынок и планирует разработать дополнительные контракты для максимизации доходности пользователей.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт:
https://xiushanmining.com
Email: info@xiushanmining.com

Криптовалюты относятся к классу активов высокого риска. Поэтому перед принятием решений об инвестициях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили…

Важно 21:11

Важно комментариев

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

Важно 21:00

Важно комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы

Важно 20:48

Важно комментариев

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений?

Важно 20:45

Важно комментариев

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal

Важно 20:38

Важно комментариев

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО)

ЧП и криминал 20:13

ЧП и криминал комментариев

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади

Мир 19:21

Мир комментариев

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

