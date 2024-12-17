Взрыв, убивший генерала Кириллова в центре Москвы, попал на ВИДЕО. Источники в СБУ: это украинская операция

В сети появились видеозаписи, запечатлевшие момент взрыва и его последствия.



Взрывное устройство было заложено в самокат, оставленный рядом с подъездом дома по адресу Рязанский проспект, дом 2/1.

Специалисты изучают записи с камер наблюдения возле подъезда дома, где произошёл взрыв. По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте.

По данным источников российских СМИ, в качестве основной версии рассматривается диверсия ВСУ. Украинские источники, в свою очередь, заявили, что убийство Кириллова — операция СБУ. Официально власти Украины причастность к смерти Кириллова и его помощника отрицают.

Несмотря на то, что взрывное устройство было спрятано внутри скутера, он, судя по всему, практически не пострадал — за исключением отсутствующего руля, сообщает ВВС. Взрывное устройство было примотано изолентой к ручке электросамоката, стоявшего у подъезда. В действие его приводили радиосигналом или звонком с мобильного телефона. BBC Verify пока не может подтвердить эту информацию.

Широкую известность генерал получил после начала войны России против Украины, регулярно выступая на брифингах для журналистов. Он неоднократно бездоказательно утверждал, что Киев причастен к разработке химического и биологического оружия.

54-летний Кириллов стал начальником войск радиационной, химической и биологической защиты в апреле 2017 года. Окончил Военную академию РХБ защиты им. Тимошенко. До 2017 года возглавлял эту академию.

В октябре Великобритания ввела санкции против Кириллова, заявив, что он курировал применение химического оружия в Украине и выступал в качестве «рупора кремлевской дезинформации».

Накануне днем СБУ заочно объявила Кириллова подозреваемым по уголовному делу — по версии украинской спецслужбы, генерал ответственен за «массовое применение» запрещенного химического оружия «на восточном и южном фронтах Украины».

Украинские контрразведчики утверждают, что по приказу Кириллова с начала войны «зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов».

Кириллов был одним из самых публичных российских генералов

Специальный корреспондент Би-би-си Илья Барабанов

«Пентагон пытается получить популяции мелких животных, переносящих ВИЧ и гепатит B», «США приступили к подготовке новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов», «США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив при этом Россию», — начальник войск химзащиты Игорь Кириллов на протяжении последних нескольких лет был одним из самых заметных и активных спикеров Министерства обороны.

Именно он делал заявления о многочисленных биолабораториях, которые американцы якобы строят в разных странах бывшего СССР, рассказывал про боевых комаров и обвинял США в препятствовании расследования причин пандемии COVID-19.

Ни один другой начальник видов войск в российской армии не выступал перед журналистами так часто. В день убийства, как пишут СМИ, у генерал-лейтенанта Кириллова был запланирован очередной брифинг.

Покушение на генерала было организовано на следующий день после коллегии Министерства обороны, на которой президент Владимир Путин и глава ведомства Андрей Белоусов рассказывали о том, как российская армия движется к победе в войне с Украиной, и за несколько дней до «Прямой линии» главы государства, на которой он вновь будет уверять граждан, что дела в России идут хорошо, а западные санкции лишь способствуют развитию страны.

Теракт в столице и убийство самого высокопоставленного офицера с начала войны не очень соответствуют этим оптимистичным оценкам российского руководства. Накануне покушения СБУ предъявила обвинения Кириллову в том, что он отдавал приказы применять химическое оружие против украинских военных. Как будто это было сделано для того, чтобы на следующий день, когда на Рязанском проспекте прогремел взрыв, никто не сомневался в том, кто его организовал.