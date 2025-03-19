Вытирает сопли рукой и ею же лезет в сухарики: почему в Японии за порчу продуктов сажают, а у нас — нет

В феврале в Японии 40-летняя женщина была арестована за «преступный ущерб» - она смяла хлеб в магазине. Женщина утверждала, что всего лишь проверяла свежесть хлеба, слегка надавив на него рукой.

Журналисты Bez Tabu опросили народ на улице, чтобы узнать, что люди думают по поводу того, что в Латвии продукты в магазинах часто трогают руками посетители. Выяснилось, что люди в целом относятся к этому толерантно, поскольку сами часто так делают.

Однако в Интернете полно сообщений о негативным опыте посещения магазинов.

- Я захожу в магазин. Бездомный запустил руку в корзину с фисташками. Приятного аппетита всем, кто их купит. Занавес.

- Точно такое же зрелище я наблюдал некоторое время назад в Римчике, какой-то бомжеватого вида тип чихнул, а затем рукой, которой только что вытирал сопли, зачерпнул пригоршню чесночных сухариков.

- Дама с чихуахуа на руках грациозно прогуливается вдоль фруктов, нежно играя с яйцами собачки. Она перекладывает собачку в другую руку. И начинает щупать перцы, помидоры, огурцы. Приятного аппетита.

Продовольственная и ветеринарная служба говорит: «Законодательство не запрещает магазинам продавать продукты россыпью. Магазин должен предоставить одноразовые средства, чтобы покупатель мог взять продукт, но со стороны покупателя – всё должно происходить на добросовестной основе».

Служба отмечает, что покупателям следует отказать не только от того, чтобы щупать овощи и фрукты руками. Но и от того, чтобы открывать коробочки с яйцами и проверять их содержимое.