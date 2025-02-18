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Выстрел инфовойны против Латвии: как Минобороны якобы «запросило» 500 могил и это оказалось фейком

Редакция PRESS 18 февраля, 2025 17:15

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Читатели Press.lv нередко предлагают нам темы для публикаций, иные из которых вырастают в целые расследования. Но все чаще в редакционной э-почте оказываются письма, направленные "с дальним прицелом" - в расчете, что наш портал, в погоне за горячей темой, просто возьмет и опубликует непроверенную информацию. Вот одно из них:  

"Я являюсь сотрудником одного из похоронных бюро Даугавпилса. В адрес нашей организации поступило одно интересное письмо от Национальных вооруженных сил, в котором они предлагают заключить крупный контракт на предоставление похоронных услуг и закупку всего необходимого для проведения похорон. В похоронном бизнесе все друг друга знают, так вот, могу сказать, что НВС предлагает заключить такие контракты всем крупным похоронным бюро Даугавпилса, а это как-то настораживает. Возможно вам будет интересна эта тема." 

В качестве доказательства к письму прилагался скриншот письма, посланного неизвестно на чье имя (адресат нигде не прослеживался), а в качестве отправителя был указан э-мейл и реальное имя одной из действующих сотрудниц отдела снабжения Национальных вооруженных сил.

Эта сотрудница в письме «предлагает» руководству похоронного бюро заключить с НВС весьма выгодный контракт на захоронение от 300 до 500 человек только на ближайшее полугодие. Имя, должность, название подразделения, электронная почта, мобильный телефон – всё как положено.

Сами можете себе представить, какое беспокойство (если не сказать панику) могла вызвать подобная информация, если бы она без каких-либо комментариев появилась в СМИ, а затем разлетелась по соцсетям. Караул! Военные готовят от 300 до 500 могил! Ясно же, что в мирное время армии просто не нужно столько. Значит завтра война!?...

Но комментарии будут, не волнуйтесь.

"Никаких писем я не рассылала!"

Признаться, даже при беглом взгляде на этот "скриншот" у нас сразу же возникло подозрение, что это скорее всего, фальшивка. На это указывал и совершенно неуместный восклицательный знак в конце письма, после фамилии сотрудницы, а  также то, что она, будучи женщиной, вдруг представляется, называя свою должность в мужском роде, что для латышской грамматики совершенно не характерно! Но все же мы решили проверить эту информацию. Сделать это было довольно легко  - для начала просто позвонили по служебному телефону, указанному в скриншоте самого письма. Сотрудница оказалась реально существующей, на звонок сразу же откликнулась и была... мягко говоря шокорована тем, что от ее имени кто-то рассылает такие письма.  

Сразу же выяснилось, что не только сама она никаких писем о грядущих массовых захоронениях в Латгалии никому не отсылала, но и в ее служебные обязанности это не входит рассылка подобных писем, а тем более, коммуникация с частными похоронными бюро. Что касается содержания самих сообщений, то все это тоже абсолютная ложь, заверила наша собеседница.

А контактные данными должностного лица НВС - имя, фамилия, должность, адрес, электронную почту и телефон – составители письма узнали из официальных открытых источников.

Никто таких предложений не получал

В письме "компетентного" читателя, (он же сотрудник некого похоронного бюро) указано, что договоры НВС якобы предлагает заключить всем крупным похоронным бюро, и его это-де «настораживает».   

Уже просто для очистки совести мы обзвонили похоронные бюро Латгалии. Начинаем с крупнейших и самых влиятельных. Но на поверку оказывается, что никто из их руководства не в курсе подобных «предложений».

- Это явный фейк! - говорит Александр, руководитель старейшего похоронного бюро Даугавпилса - Rant-ANP, которое работает с 1994 года. - Если бы что-то подобное пришло, я бы сразу отправил в спам. Было бы правдой  и действительно важной информацией , то первыми, к кому бы обратились представители нашей армии, думы или полиции, была бы наша компания. Мы сотрудничаем с госструктурами, выигрываем во многих конкурсах на закупки. Но никаких подобных сообщений мы, к счастью, не получали. Увы, развелось слишком много желающих мутить воду. Честно говоря, похоже на мерзкую провокацию, с целью пустить слухи и внести какой-то хаос в размеренную жизнь горожан, посеять страх.

В другом бюро погребальных услуг - Edem - нас также заверили, что это явно какая-то афера и что писем таких не получали. А между тем наш добровольный «информатор» представился сотрудником именно этого бюро.

Вывод из всей этой истории прост: в наше время доверять нужно только проверенным источникам. Потому что, увы, есть люди, явно желающие посеять в нашей стране слухи и панику.  

 

 

 

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