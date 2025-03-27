«Выполняйте свою работу»: Минюст осадил вице-мэра Ратниекса, пожелавшего ввести новые запреты

Как следует из его публикаций в соцсетях, вице-мэр Риги обратился к министру юстиции Латвии Инесе Либине-Эгнере с просьбой запретить строительство мечетей по всей стране. Однако, по его словам, министерство уходит от ответственности, заявляя, что этот вопрос находится в ведении самоуправлений.

В дискуссию на платформе “X” вмешалось и Министерство юстиции, ответив на заявление Ратниекса словами:

“Призываем Эдварда Ратниекса ознакомиться с позицией Министерства юстиции в официальном письме, а не искажать факты. Законы действуют, и Рижская дума вместе со своим вице-мэром должна выполнять свою работу.”

В официальном письме Минюста указывается, что в первую очередь нет ясности какие именно нормативные акты Ратниекс, как должностное лицо самоуправления, предлагает изменить, чтобы запретить строительство мечетей в Латвии. Кроме того, представители министерства отмечают, что действующее нормативное регулирование уже обладает правовыми инструментами, которые позволяют самоуправлению принимать решение о строительстве религиозных зданий на своей административной территории.

Кроме того, Закон о Религиозных организациях также регулирует и при необходимости позволяет ограничить деятельность религиозных общин, если они представляют угрозу для общества и безопасности страны. В целом, Министерство юстиции считает, что действующее законодательство уже обладает необходимыми механизмами и юридическими инструментами, чтобы компетентные органы могли принять решение, и соответственно вводить новые нормативные акты нет оснований.

На это Эдвард Ратниекс ответил резким комментарием в адрес Министерства юстиции:

“Хватит болтать! Как обычно, вы просто отписываетесь, чтобы ничего не делать. Политика затягивания решений давно закончилась! Почему продолжается этот хаос? Почему вы не продвигаете закон, запрещающий строительство мечетей по всей Латвии?”