«Выглядит как ещё один механизм выкачивания денег»: юрист о новом законе о домогательствах

* сексистски оскорбительные заявления, которые сообщаются конкретному лицу в общественном месте (например, по месту работы или учебы, в месте оказания публичной услуги);

* нарушение личного пространства, пребывание в тесной близости, вызывающее неприязнь у потерпевшего;

* нежелательные умышленные прикосновение, поглаживания, интенсивное внимание к интимным зонам;

* настойчивое, бестактное, агрессивное, чрезмерно сексуальное, интимное обращение к другому лицу или иное нежелательное и не соответствующее ситуации и месту выражение сексуального внимания...

Юрист: «Цель - не искоренить проблему, а пополнить госказну?»

Председатель Объединения юристов Латвии Рихард Бунка так комментирует новую статью в Законе, которая уже одобрена Сеймом в третьем чтении и вот-вот вступит в силу:

- Я не могу сказать, что такие законы не нужны, они нужны. Но то, как он написан и какие суммы, судя по всему, придется платить тем, на кого кто-то пожалуется за безобидное прикосновение или шутку, - увы, обернется лишь увеличением числа штрафов. То есть эти нововведения будут направлены не на то, чтобы искоренить проблему, а на то, чтобы просто пополнить государственную казну.

- Поясните, почему.

-Я могу опираться только на истории, которыми с нами, юристами, делятся жители Латвии. Конечно, они жалуются в том числе и на домогательства на рабочих местах. Такие ситуации были и есть. И эти случаи далеко не единичны. Был один громкий случай несколько лет назад, когда начальник Юрмальской муниципальной полиции навязчиво приставал к своей сотруднице, просто проходу не давал. Она не выдержала и пожаловалась на его домогательства в Объединение юристов. Никакие увещевания не помогли, и ей пришлось решать проблему правовым путем. Она даже попыталась уволиться, указав причину увольнения - по моральным соображениям. Но такая формулировка не устроила начальника, и он подал на нее в суд.

Был бы тогда такой закон, начальник бы сразу стал бы административным нарушителем и, скорее всего, заплатил бы штраф до 700 евро.

А так в Законе о труде - в 5-й части 100-й статьи сказано, что человек может разорвать трудовой договор на основании своих моральных принципов, которые на его рабочем месте нарушаются. Если работодатель не согласен с такой формулировкой, он должен идти в суд. Уязвленный начальник тогда тоже пошел в суд, но проиграл его: суд, рассмотрев обстоятельства дела, признал, что у сотрудницы и в самом деле могли быть мотивы уходить с работы по моральным соображениям. А потерпевший может запросить выплату компенсации. Это по действующему законодательству.

А в новом варианте получается, что если к человеку пристают на работе, (будь то женщина или мужчина - неважно), и человек обращается не в суд в рамках гражданско-правового процесса, а сразу полицию. Да, разгружаются гражданские суды, но что будет с качеством рассмотрения дел?

Если доказательства есть, например, это фото или видео, и на них видно, что человек и правда приставал, домогался, тогда виновный должен будет заплатить штраф по решению суда. Но здесь есть интересный нюанс: пострадавшая от этих домогательств сторона, то есть сам человек, подавший заявление, не получает никакой компенсации, даже если его иск удовлетворен - а весь штраф уходит в казну государства.

Я вижу здесь опасную аналогию с другой статьей - в случае преступлений, связанных с нанесением незначительных телесных повреждений - ссадин, ушибов или царапин, виновному грозит административный штраф. Выходит так, что если у меня есть деньги на уплату штрафа, мне все позволено - я подхожу к человеку, его просто бью, наношу легкие телесные, а полиции заявляю, что у меня есть деньги на штраф и я готов его заплатить.

Так же, очевидно, будет и здесь, в случае введения штрафов за домогательства. Виновник скажет, ну и что, что я пристаю? У меня же есть деньги на штраф, я заплачу и дело с концом.

-Что бы вы тогда предложили?

-Я бы сделал сумму этого штрафа не 140 минимальных единиц (что составляет 700 евро), а условным, к примеру, 10 или 20 евро. Но сам факт будет где-то публиковаться, освещаться, чтобы людям было зазорно быть замешанными в таких историях. И вот тогда будет толк. Соискатели работы также должны быть в курсе, чего ждать от такого начальника. Возможно, стоит создать какой-то регистр, где такие данные можно было бы почерпнуть? И в результате репутация такого домогателя будет запятнана, причем не раз: любой сможет прочесть - человек и здесь приставал, и там приставал. Дважды подумают, прежде, чем к такому идти на работу. При этом, если штраф будет маленький, государство никто не сможет упрекнуть в том, что оно вводит такие законы только ради дополнительной статьи дохода, а не для решения проблем. Пока же я вижу в таком нововведении лишь очередной механизм выкачивания денег из людей.

То есть по мне важнее сам факт признания вины, а не уплаченная сумма. К тому же доказать факт домогательств вовсе не так просто при отсутствии твердых улик, поэтому (если не удалось снять аудио или видео во время приставания) часто дело строится на словесных показаниях, и получается, слово против слова.

- Но ведь могут быть и свидетели...

- Я хотел бы верить, что это будут нейтральные свидетели. Но практика показывает, что в таких случаях появляются либо лжесвидетели, либо те, кто априори находится на чьей-то стороне и заинтересован свидетельствовать в чью-то пользу - либо жертвы, либо домогателя. Если свидетель с его стороны, он просто скажет, а я видел, что к ней никто не приставал. И получится нечестно по отношению к жертве. К ней же приставали. Может быть и наоборот: "жертва" вовсе и не жертва, а просто оклеветала условного "домогателя", при этом запаслась лжесвидетелями, которые якобы все могут подтвердить, что начальник приставал. Поэтому на свидетелей я бы не полагался. Здесь я вижу широкое поле для злоупотреблений. Например, если кто-то захочет кому-то отомстить, он просто скажет: "А он ко мне прикоснулся! " Или "А она на меня неоднозначно посмотрела!" Давайте сдерем 700 евро. И все! Процесс пошел. Тем более, что если речь идет о рабочем собрании, где все сидят за столом, свидетели того, что начальник на кого-то неоднозначно посмотрел, легко найдутся.

- Но если приставания происходят наедине, а не на публике, работать "во всеоружии", имея наготове видеокамеру или мобильный телефон - для записи улик, не каждый сотрудник готов. Поэтому со сбором улик тоже могут быть проблемы. Как же быть жертвам?

- Я согласен - в большинстве случаев доказательств не будет. Будет лишь устная информация от того, кто жалуется. И здесь настораживает именно то, что государство готово занять позицию стороннего наблюдателя за преступлениями: да, превышать скорость нельзя, но если готов заплатить, превышай на здоровье, хоть сто километров в час. Ведь если превышение фиксируется радаром, только выписывается штраф в казну - пунктов штрафных нет, и лишения прав нет. Также и приставать с домогательствами нельзя, но если у тебя есть деньги, которые ты готов заплатить в качестве штрафа в казну государства, - домогайся на здоровье. Главное, исправно пополняй казну государства штрафами. Не кажется аморальным?

Ведь, согласитесь, по сути, взимание штрафов за домогательства саму проблему по существу не решает, но при этом государство преспокойно наживается на том, что эта проблема существует. Причем такая тенденция - просто пополнить казну - прослеживается не только в этом случае - в статье по домогательствам или по малозначительным телесным повреждениям, но и во многих других законах и правилах: государство, в целом, занимает позицию стороннего наблюдателя - того, кто проблемы общества не решает, а просто за их счет пополняет казну.

В любом случае, это следовало бы хорошо обдумать, взвесить все возможные риски, прежде, чем принимать такие поправки.

Потерпевшие не выдерживают судебный марафон

Член Объединения юристов Латвии Сергей Махнёв рассказал, что несколько лет назад выступал защитником в деле одной из сотрудниц полиции, которая увольнялась с работы как раз из-за подобных домогательств. В своем заявлении об увольнении она указала, что хочет уволиться по моральным соображениям. Но ее начальник - тогдашний глава Юрмальского отдела муниципальной полиции - такую формулировку в суде оспорил, но дело это проиграл. То есть суд, по сути, признал обоснованным такой мотив увольнения той сотрудницы с работы.

- Ваша подзащитная пыталась судиться дальше, чтобы получить компенсацию?

- Она пыталась через суд получить компенсацию, положенную ей по закону при увольнении, но ее начальник отказался эту компенсацию платить, сославшись на то, что она ее не заслужила по дисциплинарным соображениям. И в итоге так и не выплатил ей этих денег. Вот это и стало причиной ее жалобы в суд. Но в суде первой инстанции дело было проиграно, не хватило доказательной базы, чтобы защитить женщину: свидетели - коллеги, которые работали в соседних комнатах, ничего подтверждать не пожелали, - "пошли в отказ", поэтому суд отклонил за недостаточностью улик.

Ну а подавать апелляцию и продолжать судиться за свои права моя подзащитная больше не стала - это требовало от нее слишком много душевных и физических сил и нервов. После всех этих переживаний ей пришлось обращаться к докторам, чтобы поправлять здоровье. В результате она со временем устроилась на другую работу и постаралась весь этот негатив забыть. Так что апелляцию мы тогда так и не подали и компенсацию не получили. Но в результате этот начальник все-таки сам подал заявление об уходе - под давлением общественности - после обсуждения Юрмальского Совета жителей. А после его ухода продолжать дело было поздно - решение-то принято и сроки упущены. Так и закончилась эта история.

- Как по-вашему, появление этой новой статьи, позволяющей штрафовать домогателя на сумму до 700 евро, сыграет в плюс или, напротив, принесет с собой определенные риски?

- Здесь очень тонкая грань... Есть люди очень злопамятные, которые могут воспользоваться такой возможностью просто, чтобы отомстить. А потом попробуй отмойся. Так что здесь и одна, и другая сторона под ударом может оказаться. Думаю, эта статья представляет собой опасность, она непродуманна, недоработана. Легко шашкой махать, я имею ввиду штрафы начислять, а вот чем это обернется в результате...

- Если припомнить недавний скандал в Музыкальной академии, то ясно, что реакция на новости такого рода может быть очень бурной. Но предположим, по новому закону виновнику назначат штраф, а сами пострадавшие окажутся у разбитого корыта, ведь штраф будет заплачен в бюджет.

- Сейчас, когда закон еще только готовится вступить в силу, юристы могут только наблюдать, как он проявит себя на практике, нарабатывать опыт и делать выводы. Но чтобы такие наказания были действенными, а не только пополняли бюджет, стоит принимать такие решения очно, стараясь в большей степени задействовать районные Административные комиссии, которые есть в каждом районе или городе, обычно собираются на основании заявления потерпевшего. После обсуждения они принимают решение о вынесении административного наказания - налагать штраф или нет.

Часто такие решения принимаются заочно, без участия потенциального нарушителя. Так вот, наиболее действенно было бы, в случаях подозрений о домогательствах, заседать в очном порядке, в присутствии потенциального правонарушителя. Вот это был бы "позорный столб". Многих бы это отрезвило, возможно. Не каждый захочет, чтобы его вызывали в самоуправление и обсуждали его поведение. В административную комиссию по вынесению наказания домогателю могли бы входить самые разные специалисты - в том числе психологи и даже психиатры. Эта комиссия также могла бы после обсуждения принимать решение о необходимости назначения курса лечения такому домогателю - например, у психолога или даже психиатра.

А как было до сих пор?

Напомним, что ранее Press.lv описал историю неуставных отношений между начальником и подчиненной в составе латвийской миротворческой миссии в Косово, когда военнослужащая подвергалась насмешкам и издевательствам из-за того, что игнорировала ухаживания сержанта. По словам ее отца, тот решил сделать подчиненную более покладистой, и отправил ее с поврежденной ногой в пеший патруль в горах. И хотя работодатель ей выплатил денежную компенсацию, лечение потребовало полгода.

В результате женщине пришлось забыть о карьере в армии из-за травм, полученных во время службы в миссии с беспощадным командиром. Сам же сержант вышел сухим из воды: по официальной информации пресс-центра НВС, таких фактов вообще не было, и его никто не наказывал. Впрочем, по информации наших источников, с сержантом по итогам инцидента была проведена профилактическая беседа, в результате чего ему был закрыт доступ к службе в международных миссиях, участникам которых полагается надбавка к зарплате.