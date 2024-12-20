В ближайшие дни может затопить поймы и низменные места бассейнов рек

В декабре уровень воды в реках продолжит увеличиваться из-за таяния снега и осадков.

Существует вероятность, что в ближайшие дни из-за затопления низменных мест вдоль рек может быть объявлено желтое предупреждение.

Как сообщает метеоцентр, за последние сутки из-за осадков, таяния льда и снега уровень воды в реках повышался, местами стремительно. Сегодня во многих местах продолжается таяние льда и наблюдается локальный ледоход.

Уровень воды в реках бассейна Даугавы за сутки повысился на 1-33 см. В Большой Югле с 16 декабря уровень воды возле Заки поднялся на 121 см.

В бассейнах Гауи и Салацы уровень воды поднялся за сутки на 7-40 см. С 13 декабря уровень воды в Гауе возле Сигулды поднялся на 61 см.

На участке Лиелупе от Межотне до Слоки уровень воды за сутки повысился на 8-21 см, в реках бассейна Лиелупе - на 1-17 см. В Мисе вода с 16 декабря поднялась на 81 см.

В реках Курземе уровень воды повысился на 8-37 см, в верховьях Барты - на 54 см, в Дурбе возле Циравы - на 65 см.