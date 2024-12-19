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«Пока латвийцы помогают украинцам, преступники из Украины бесстыдно орудуют в Латвии»: Неаткарига

Редакция PRESS 19 декабря, 2024 15:40

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Организованные преступные группировки используют возможность развернуть преступную деятельность в Европе. Этот год принес известия о том, что граждане Украины участвуют в преступных схемах, которые поражают своей наглостью и масштабами, в том числе и в Латвии, пишет издание "Неаткарига". 

Фальшивые полицейские и пограничники

1 ноября, патрулируя приграничные районы недалеко от границы с Белоруссией, пограничники заметили поддельный транспорт Государственной пограничной службы. В нем перевозились 25 нелегальных мигрантов. Автомобиль был не только снабжен тщательно подделанной маркировкой пограничной службы, но и оснащен фальшивыми государственными номерами, соответствующими реальному транспортному средству пограничников.

Задержанные организаторы контрабанды оказались гражданами Украины. Они ждали на территории Латвии на "фейковой" машине, чтобы принять мигрантов, переправленных через границу с Белоруссией — выходцев с Ближнего Востока и других регионов, — пока их не поймали настоящие пограничники.

За месяц до этого другое транспортное средство, замаскированное под машину Государственной полиции было поймано во время спецоперации "Ловушка". Она проводится каждый раз, когда нужно поймать опасных преступников, которые быстро передвигаются и в некоторых случаях могут быть вооружены.

В поддельном полицейском автомобиле оказались 46 нелегальных мигрантов и двое перевозчиков. Машину заметили, когда она двигалась в направлении Даугавпилса и Риги, не остановилось и не подчинялось требованиям настоящих правоохранителей, поэтому началась активная погоня, которая через час закончилась стрельбой по колесам. Во время операции одного из организаторов удалось сразу задержать, а второй сбежал в лес, откуда вызвал такси, чтобы продолжить бегство. Однако такси, ожидающее в лесу, само по себе выглядело подозрительно — полиция вскоре заметила его вместе с прячущимся мужчиной, который крался к машине. Задержанные организаторы преступления оказались гражданами Украины и Белоруссии.

Подпольная табачная фабрика из Украины перебралась в Лудзу

В рамках нового дела о нелегальном производстве табачной продукции были арестованы активы на сумму 13 миллионов евро и конфискован парк восстановленных роскошных ретро-автомобилей. Только в Латвии задержали 32 человека, остановив деятельность международной организованной преступной сети. В Лудзе была обнаружена подпольная фабрика по производству сигарет с оборудованием и сырьем. Конфисковано почти 300 миллионов сигарет и около 47 тонн измельченных табачных листьев.

В июне по подозрению в легализации преступных доходов был задержан лидер организованной преступной сети. Он находился под наблюдением полиции уже два года. "Эта преступная сеть была очень развита и знала тактику и методику работы полиции. После ареста лидера против полиции было организовано сопротивление, препятствуя ходу расследования," — сообщили правоохранители.

Государственная полиция провела 26 обысков в Риге, обнаружив склады с готовой продукцией. Параллельно пограничники провели восемь обысков в Лудзе, Резекне и Даугавпилсе, а в самой Лудзе задержали 25 украинцев, которые занимались нелегальным производством незаконных сигарет. ко всем задержанным была применена мера пресечения — арест. "Есть повод для праздника!" — подвел итог расследованиям начальник полиции Армандс Рукс.

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