Кому в голову пришло менять их именно сейчас? В Риге посреди зимы пропали навесы на всех остановках

Жители крайне возмущены - кто принял решение заниматься демонтажем и заменой навесов в такое время года?

Rīga ir unikāla pilsēta pasaulē.

Vienīgā galvaspilsēta pasaulē kur tiek demontētas visas sabiedriskā transporta pieturas. Pie tam ziemā!

Un šis nav joks. — Kaspars Škinčs (@kasparsskincs) December 18, 2024

"Рига уникальный год в мире. Единственная столица в мире, где демонтированы все навесы над остановками общественного транспорта. И при этом зима! И нет, это не шутка", - пишет в соцсетях Каспарс Шкиничс.

Спрашиваем Рижскую думу, куда пропали навесы?

«Навесы меняют, потому что договор с предпринимателем истек, а как это были временные конструкции, то и срок эксплуатации истек. На первом этапе замены до конца января планируется заменить 55 остановок. В целом муниципалитет планирует в будущем благоустроить все остановки на своей административной территории, установив в общей сложности 500 новых навесов.

Более комфортный и более соответствующий современным требованиям.

Новые навесы будут иметь особый дизайн — они будут больше, более легкодоступными, с деревянными скамейками и модифицируемыми крышами — стеклянными, панельными, а также зелеными, то есть покрытыми растительностью.

Планируется, что монтаж первых 55 укрытий продлится до конца января, однако допускается, что на ход процесса замены могут повлиять погодные условия", - отвечают представители Рижской думы.