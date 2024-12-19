Возвращение Яниса Тиммы домой: родные собрали деньги, помочь обещает и российский баскетбольный клуб

Гатис Лининьш, будучи другом Яниса Тиммы, объявил кампанию по сбору средств и уже сегодня, 18 декабря, написал в социальной сети Facebook:

«В полдень 18 декабря собрана достаточная сумма денег, чтобы с полной уверенностью сказать, что будут покрыты расходы на репатриационный рейс и на дальнейшие юридические формальности, так как необходимо подготовить ряд строго регламентированных процедур как в Латвии, так и в России, чтобы вернуть Яниса домой. Спасибо всем, кто сейчас активно участвует в организации формальностей».

Российский баскетбольный клуб «Alikson team», который был последним местом работы погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, сообщил в своем профиле в Instagram, что возьмет на себя расходы по транспортировке тела спортсмена на родину, а также заплатит за похороны.

«Еще со вчерашнего дня мы находимся на связи с родственниками Яниса, и совсем скоро они прибудут в Москву. Похороны Яниса — также будут организованы и оплачены. Все расходы по организации похорон и транспортировке мы берем на себя.

Сбор дополнительных средств — не требуется. Средства массовой информации распространяют информацию о том, что Янису и его семье некому помочь. Это не правда. Мы, совместно с Анной Седоковой, оказываем поддержку членам семьи и берем под контроль все дальнейшие процессы, связанные с Янисом Тиммой.

Вопреки заявлениям СМИ, Янис не был и не остается одинок — о его судьбе сейчас заботятся люди, которым он не был безразличен.

Не хотели освещать эту ситуацию, но, поскольку она вызвала общественный резонанс и простор для распространения фейков, не можем оставаться в стороне. Берегите себя», - сказано в сообщении клуба.