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«Страна медленно подходит к концу»: Алвис Херманис предлагает радикальный рецепт

Редакция PRESS 20 декабря, 2024 10:18

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Известный латышский режиссер Алвис Херманис, активно беспокоящийся о судьбе Латвии, опубликовал в Фейсбуке "крик души" - открытое письмо, которое, по его словам, отказались публиковать прогосударственные СМИ. Что ж там крамольного?

"Я вынужден опубликовать это письмо здесь, в социальных сетях, потому что СМИ, финансируемые государством (читай - партией), не дают мне такой возможности", - пишет художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис.

-Предположим, что это новогоднее обращение среднестатистического жителя Латвии, у которого с каждой новогодней ночью крепнет подозрение, что те президенты и главы правительств, которые каждый год говорят по телевизору у ёлки, совершенно не представляют наших интересов. Конечно, если мы согласимся с тем, что политики – это люди, единственная задача которых – принимать наилучшие решения в интересах народа. Больше ничего от них не требуется.

Начнем с реальной истории, которая иллюстрирует проблему.

Бывший депутат Латвии ушел из политики и искал работу. Это было непросто. Хотя он побывал на должности главы двух министерств и т.д. Наконец он нашел работу в частной международной бизнес-компании. Однако довольно быстро владельцы (один из которых также рассказал мне эту историю) выяснили, что человек умеет хорошо говорить, но может быть использован только для так называемого открывания дверей - благодаря широкому кругу знакомых. Однако когда дело доходило до обсуждения дел и принятия решений, его никогда не приглашали сесть за стол. Это просто не имело смысла.

Такая типичная история. Латвийские политики, и депутаты, и министры, как мне говорят инсайдеры, вообще очень боятся выпасть из политики. По простой причине – после этого очень сложно найти работу.
Похоже, проблема Латвии №1 в том, что мы ненароком создали такую ​​систему отбора, в результате которой на руководящих постах оказываются специально отобранные люди, наименее подходящие для этого и которым не даны от Бога навыки принятия правильных решений. 

Поэтому я возвращаюсь к своему предложению годовой давности о том, как заменить эту ошибочную систему и создать другую, лучшую. Ту, в которой будут выбраны наиболее подходящие люди и от которых можно будет ожидать решений самого высокого качества. И личная ответственность появится в том числе.
Итак, я возвращаюсь к своему предложению - создать новую партию на следующих выборах только с одной целью - изменить закон о выборах в Сейм: «В ВЫБОРАХ ПАРЛАМЕНТА ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ УЧАСТВУЮТ НЕ ПАРТИИ, А ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ».

Как только закон будет изменен, пройдут новые выборы.

Это не означает, что партии будут запрещены. На здоровье! Однако каждый избирательный округ выдвигает в парламент конкретного человека, а не партию. И ответственности требуют тоже не от каких-то анонимных партий, а от конкретного депутата парламента (кстати, в разделе о Сейме Конституции Латвии слово «партия» даже не упоминается).

Говорят, что в довоенной Латвии депутаты Сейма не имели никаких профессиональных или иных ограничений в Регламенте. Там сидели самые уважаемые представители общества, а собрания проводились после 7 вечера, чтобы они могли совмещать это со своим основным занятием. Сегодняшние ограничения придумали некомпетентные люди нашего времени, чтобы избежать болезненной конкуренции с государственными деятелями - личностями, зарекомендовавшими себя в других областях. И здесь хорошим примером является также состав Парламента Верховного Совета 1990 года, принявшего Декларацию независимости.

Его состав представлял собой цвет общества и избирался не по партийной принадлежности.

Ни для кого не секрет, что в современных партиях Латвии решения принимаются группами максимум из 5-6 человек (не членов партии), которые затем выбирают из своей среды президента, который, в свою очередь, выдвигает правительство. Так они воспроизводят себя и радуют бесконечно. Их платные СМИ все это поддерживают. И все это, как видим, становится все более безнадежным.

Потому что страна медленно подходит к концу и демографически, и экономически, и идеологически.
А нынешний порядок давно уже не имеет ничего общего с демократией.

И так. Я приглашаю общественность обсудить создание одноразовой партии, послание которой звучит так: «Против всех партий! И за личную ответственность!»

Последним моментом регистрации такой партии станет сентябрь 2025 года. Так что еще есть время понять, имеет ли это вообще поддержку в обществе – ведь только тогда это будет иметь смысл. В каком-то смысле это будет референдум об ответственности сторон, о том, что было сделано.

На мой взгляд, это единственный способ наконец вернуть Латвии энергию и привлечь к этому всех!

P.S. Конечно, возникнут вопросы, а что будет делать такая партия, если она будет избрана, но не получит большинства? Мы можем разобраться в этом вместе. Также можем обсудить название.

Алвис Херманис

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