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«Бой тысячелетия». Как Усик и Фьюри готовятся к реваншу

© BBC 20 декабря, 2024 17:45

Спорт 0 комментариев

усик, Фьюри

Мир бокса замер в ожидании реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который должен состояться перед Рождеством в субботу, 21 декабря, в Саудовской Аравии. Спортивные обозреватели уже называют бой легендарным, историческим и даже «боем тысячелетия».

В мае этого года Усик победил Фьюри раздельным решением судей.

Эта победа принесла 37-летнему Усику звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. У него теперь четыре чемпионских пояса главных боксерских организаций — IBF, WBO, WBA и WBC.

В последний раз такой титул принадлежал легендарному британскому боксеру Ленноксу Льюису в 1999 году.

Для 36-летнего Фьюри, который называет себя «цыганским королем», это было первое поражение в его профессиональной боксерской карьере.

Однако в контракте была прописана возможность реванша — ради его проведения Усик даже отказался от чемпионского пояса IBF.

Дело в том, что IBF принципиально выступает против пункта об обязательном реванше, считая, что защита титула новым чемпионом должна происходить не с его предыдущим соперником.

На кону боя-реванша — чемпионские пояса WBC, WBA и WBO, которыми владеет украинец. Победитель будет считаться уже не «абсолютным» чемпионом мира (из-за отсутствия пояса IBF), а «объединенным».

В реванше Усик будет претендовать на свою 22-ю профессиональную победу подряд.

Фьюри, в свою очередь, имеет за плечами 34 победы, один бой, завершившийся вничью, и до первой встречи с Усиком он ни разу не проигрывал.

Усик и Фьюри уверены в своей победе

Как и всегда перед боем, боксеры несколько раз встречались на различных мероприятиях, где устраивали шоу и обменивались едкими репликами или выразительными взглядами.

На одной из встреч Усик попросил Фьюри подписать фотографию, на которой он наносит британцу удар по лицу во время первого боя. Фьюри без агрессии согласился подписать фото.

В целом атмосфера между двумя боксерами кажется спокойнее, чем перед первым поединком.

«Вы все бомжи. Я его нокаутирую. А вы двое будете работать на меня, таскать мои сумки», — так говорил весной Фьюри промоутеру Усика Александру Красюку и его менеджеру Эгису Климасу.

На этот раз оба бойца не провоцировали друг друга, хотя Тайсон и пощекотал Усика, оказавшись рядом с ним — как он объяснил, просто пытался разбавить формальную обстановку пресс-конференции.

На церемонии прибытия в Эр-Рияд также был момент, который привлек внимание журналистов: когда Фьюри выходил из самолета, Усик наблюдал за ним сверху, сидя в кабине пилота.

Усик заявил, что чувствует себя отлично и не сомневается в своей победе, хотя признает, что Фьюри — непростой соперник.

Планы Усика и Фьюри

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«Я всю жизнь готовлюсь. После поединка я отдохнул неделю и снова уехал на подготовку. Уровень уверенности? Да у меня, слава Богу, все отлично, с уверенностью тоже все прекрасно», — сказал Усик на одной из конференций перед реваншем.

С собой он принес свой талисман — игрушку ослика Иа из произведений о Винни-Пухе. Эту игрушку ему подарила дочь Елизавета перед вторым боем с Энтони Джошуа.

Талисман от дочери, считает Усик, помог ему одержать две крупнейшие победы в своей карьере и стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

«Мой план такой же. Мы с Фьюри знаем друг друга, потому что смотрим бои и уже боксировали в первом поединке», — отметил он.

Усик добавил, что люди будут вспоминать их поединки с Фьюри и через 10–15 лет.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, заявил, что планирует отправить Усика в нокаут.

«Я думаю, что у него были все шансы уложить меня, но он этого не сделал. Он нанес свой лучший удар, я посмотрел на него и улыбнулся. В этот раз он почувствует мой гнев и угрозу, мне есть что доказывать», — сказал Тайсон в интервью Sky Sports.

Британец считает, что ему всегда удавалось побеждать нокаутами, и он не думает, что бой с Усиком сложится иначе.

На кого ставят букмекеры

Пока букмекеры ставят на победу Александра Усика.

Хотя в первом бою с Фьюри небольшое преимущество отдавалось британцу.

Некоторые известные комментаторы и знаменитые боксеры сомневаются, что украинцу удастся победить Тайсона Фьюри во второй раз.

Фьюри тяжелее, выше и опытнее Усика, и некоторые боксеры считают, что в прошлый раз он просто не был настроен серьезно.

Возможно, на британца также повлияли семейные трудности — его жена Перис была на шестом месяце беременности и потеряла ребенка как раз перед боем.

Ее отсутствие сильно ощущалось, полагают в тренировочном лагере Фьюри.

«Сейчас Тайсон должен победить в реванше. Он выйдет на бой более сфокусированным, серьезным и наберет значительно больше веса», — считает легенда бокса Леннокс Льюис.

Майк Тайсон также заявил, что будет поддерживать британца.

«Фьюри мог бы победить в первом бою, если бы не начал играть слишком рано. Я хочу, чтобы он выиграл реванш, хочу, чтобы он был достаточно серьезным», — цитирует Тайсона Fox Sports Radio.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе британец Дерек Чисора также полагает, что Фьюри был не готов на 100% к первому бою, но ставит на победу Усика и во втором.

«Думаю, Усик нокаутирует его на этот раз, ведь отношения Тайсона с тренером Шугар Хиллом угасают», — добавил Чисора.

«Оба бойца кажутся очень уверенными в себе, — сказал бывший чемпион мира Карл Фрэмптон в интервью британской газете Sun. — Думаю, они оба понимают, что это будет тяжелый бой».

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