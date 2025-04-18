Выборы в самоуправления: первыми проголосовать смогут избиратели, которые находятся за рубежом

Для того, чтобы в выборах самоуправлений 2025 года могли принять участие те граждане Латвии, которые во время выборов будут находиться за пределами Латвии, ЦИК обеспечила возможность проголосовать, воспользовавшись почтовыми услугами, сообщили в ЦИК.

Возможность голосовать по почте доступна только избирателям за рубежом. Голосовать может гражданин Латвии, который в день выборов достигнет 18-летнего возраста и у которого по меньшей мере за 90 дней до дня выборов было задекларировано место жительства на административной территории соответствующего самоуправления или имеется там недвижимое имущество.

Подача заявок на голосование по почте должна быть произведена не ранее 18 апреля и не позднее 30 мая.

ЦИК призывает подать заявку на голосование по почте как можно скорее, сразу после 18 апреля, чтобы почтовое отправление достигло Латвии в установленное время.

Прием заявок на голосование по почте осуществляется на сайте "Latvija.lv" или посредством электронной услуги "Vēlētāju datu pārvaldība" на веб-сайте Управления по делам гражданства и миграции. В момент подачи заявок необходимо указать задекларированный в Латвии адрес места жительства или собственность в Латвии.

Почтовые конверты будут считаться действительными, если они будут получены до начала подсчета голосов, - к 20:00 часам 7 июня 2025 года по латвийскому времени.

Дополнительная информация о возможностях голосования по почте доступна на сайте ЦИК.

Уже сообщалось, что муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня.